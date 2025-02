Ne dozvoljava mu da se igra sa njenim moralom: Blinda otkrila da je dala Munjezu ultimatume ako hoće da spava sa njom, a evo o čemu je reč! (VIDEO)

Drži do sebe!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Matei Stanković.

- Matea sa kim ti je se*s bio bolji sa Ivanom ili sa majkom njegovog sina Miljanom? - pročitao je Milan.

- Nisam imala sek*ualne odnose sa njim. Ljubili smo se u krevetu, bila sam otkrivena sa druge strane skroz - rekla je Matea.

- Nisam imao se*s sa Mateom - rekao je Ivan.

- Da sam imala rekla bih, slobodna sam devojka, mogu da radim šta hoću. Kako se sve to desilo sa Miljanom, i dan danas ne mogu sebi da objasnim. To je bila neka refleksija od spolja. Falila mi je bivša devojka, sada sam se ohladila - rekla je Matea.

- Naredno pitanje bilo je za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Rekao si Džehvi da Slađa Blinda više nije blindirana, da li ti je bilo teško da sa svojom a latkom probiješ tu blindu? - pročitao je Milan.

- Zamerila joj je Džehva što kao omiljena nije spavala tu noć u hotelu. Naravno da nisam to rekao, rekao sam da sa mse hvatao sa njom tu u sobi. Ona je to čula, sve naravno. Darko je za sinoć rekao da smo bili malo prisniji, nema veze to sada sa hotelom. Sve je to bilo sp*dnja - rekao je Munjez.

- I dalje sam ja blinda, kada Munja bude ozvaničio vezu sa mnom, imaćemo sek*ualne odnose, ja od toga ne bežim. Do tada apsolutno ništa - rekla je Slađa.

- Video sam da ga je zadovoljavala ispod pokrivača - rekao je Uroš.

- Nismo imali ništa, ja bih volela da smo mi već tri ipo meseca u ljubavnom odnosu. Da je bio pošten, sada ako ispoštuje neke stvari koje sam mu rekla, rado ću spavati sa njim - rekla je Poršelina.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.