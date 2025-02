Sve otkriveno: Evo zbog čega je Luka digao ruke od Sandre (VIDEO

Hit!

Lepi Mića je ustao da prokomentariše odnos Sandre Obradović i Luke Vujovića:

- Kako sa njom neko da manipuliše, ovde niko nikome ne nameće, ona je sama birala. Oni od njihovih života prave teme- rekao je Mića.

- Što oni nju komentarišu tako - rekla je Milena.

- Vi organizatorke sukoba, samo pravite zavrzlame, ti sa takvim žarom komentarišeš - dodao je Mića.

- Sandr, Milena i Sofija komentarišu šta žele i mi smo komentarisali Luku - rekla je Sofija.

- Smrdljivice jedna, kozo jedna, šta koćeš od mene - govorila je Aneli.

- Ma nebitna si bre - govorila je MIlena.

- Luka kada privuče devojku, on je tera od sebe - govorio je Mića.

- Mića ne zna šta priča, Sandra je čudna, ona ne zna šta hoće, a Aneli je drugačija - rekao je Luka.

- Luka je l si zaljubljen u Aneli? - upitala je Ivana.

Nije bitno. Sve ono što mene ispunjava u vezi, meni je Aneli dala, a Sadnra ne. - rekao je Luka.

- ZNači ona mu ništa nije dala - vikao je MIća.

- On je zasrao ja sam mu rekla da on povede računa o svemu šta je radio. On je meni priznao da mu je Aneli postala bliža. - rekla je Matora.

Autor: N.B.