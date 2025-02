Šok!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledaje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Baki B3 burno reaguje jer Jovan Pejić Peja ne sluša njegove savete u odnosu sa Enom Čolić . Voditeljka Ivana Šopić po završetku videa, dala je reč Čolićevoj.

- Iskreno, nisam znala da je sve ovo rekao. Razumem da je možda nervozan zbog nekih stvari, ali nisam očekivala da čujem sve ovo. Mislim da je sve što je rekao izazvano nekim bolom unutrašnjim, jer me mnogo voli. Videćemo da li mi je Peja oprostio neke stvari, odnosno da li će moći da oprosti neke stvari - rekla je Ena.

- Pejo, da li si Eni oprostio reči koje je rekla za tvoju majku Zlatu? - upitala je voditeljka.

- Oproštene su joj te stvari, kao što je ona meni oprostila. Volimo se, to je tako, ali ne možemo da pobegnemo od toga da se dešavaju neke ne tako lepe stvari. Isto tako, Ena mora takođe da reaguje na ljude poput Matore, koji su na njen račun izgovarali svašta - kazao je Peja.

- Mene je veoma iznerviralo to što je Matora govorila da sam ja uzimala pare kako bih bila po separeima, to je neistina. Ja sam pre svega dobra ri*a, svako želi da me ima u separeu. Nisam ni dinara od toga uzela - rekla je Ena.

- Neke stvari su činjenica. Isto kao što ne želiš da priznaš da si bi*eksualka - kazala je Matora.

- Kako da ne - dodala je Ena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.