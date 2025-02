Ja sam prevario, a ti si krila dete: Nikad brutalniji sukob Matore i Terze, on izgoreo zbog Dragane i obratio se u kameru njenom ocu! (VIDEO)

Opšti haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog. Takmičari su imali priliku da vide razogovor Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević.

- Kao što sam rekao čestitaću Draganinon ocu rođendan, sve najbolje. Želim im lepu vezu, ovako se i meni pravdala. Sinoć je rekla da sam ja blam i da je bolje bilo da je bila sa Matorom. Verovatno je napolju imala iskustva sa ženama. Neka uživaju, ne želim da komentarišem - rekao je Terza.

- Bolje da nemam k*rac nego da imam kao ti, odsekla bih ga odmah - dodala je Matora.

- Svideo bi ti se - nastavio je Terza.

- Ne znam šta je sa dečkom i koji problem ima... Ponizio je, rekao je da ne želi da uđe u vezu. Mi ništa ne radimo, osim što imamo zagrljaje i poljupce u obraz. Ja sam svesno ušla u prisno druženje, nema šta ko da me razotkriva i ja to ne radim na muljažu. Imam utisak da se Munja i on takmiče, samo ne znam u čemu - govorila je Matora.

- Ja sam prevario, a ti si krila dete. Pričaj o tome - rekao je on.

- Ti pričaš kako si bitan. Prvo su kao hteli da me razotkriju za Stefani, ona im je kao bitna - pričala je Matora.

- Ona je prešla na Draganu da bi zataškala stvari. Pričaj kako si sakrila dete i kako nisi javila dečku da će da postane otac... Ušla si zbog Stefani malog Koste, dete koje ste lično sakrili, pusti ti crnog labuda. Ja ovde nikad ne bih ušao posle sahrane majke. Pozdrav za Draganinog oca - pričao je on.

- Ti ne znaš gde biješ. Svi koji se kompleksiraju i pominju mi majku i tugu, samo da znate da nećete da me poremetite - rekla je Matora.

- Može da me vređa koliko hoće, ne dotiče. Nisam spominala njegovu porodicu i ne vidim razlog da bi on to radio. Moj otac nije deo ovoga. Oni imaju lični sukob. Ja znam šta radim i kakav odnos imam sa Jovanom. Kakav nam je odnos, takav će i da bude - govorila je Dragana.

- Njeni će jednog dana meni za ovo da kažu "hvala" - dodao je Terza.

- Ja nisam video ništa ružno, one su sličnih godina i nema priča o manipulaciji. Ona ima 32 godine i ako hoće nešto kako ja da je sprečim? Ne znam zašto se ona vređa na tvoje pozdravljanje njene porodice, ljudi vide sve što ona uradi - komentarisao je Đedović.

- Zbog ovoga sam i rekla da ne ulazim u vezu jer sam htela da vidim njegovo ponašanje. Ja sam pustila da vidim kako se ponaša. On je meni rekao da je to zbog Matore i Munje, ako verujem u to onda je to, ali opet... On hoće tebi da dokaže da su Munja i on pravi prijatelji - pričala je Sofija.

- Ja sam to sinoć izjavila, a on to radi već dva dana. Ja sama idem ka Dragani, oni mene nigde ne guraju - dodala je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić