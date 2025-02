Gastoz ne može da joj odoli!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenoj ljubavi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a ona je istakla da je srećnija nego ikada i da njih dvoje rade na problemima.

- Anđela nije ti bilo pravo kada si videla danas klip Gastoza i Sofi. On je istakao danas da će se družiti sa njom i dalje, a da li ti gledaš da je Sofi njegova drugarica ili ti to ne vidiš tako? - upitao je Darko.

- Meni je neprijatno, on je to istakao. Ja nisam slobodne prirode kada sam u vezi, nije mi normalno da se grlim sa drugim momcima. Možda je ti moja greška, možda bih trebala. Moje mišljenje je da on shvata svoju grešku, ali njemu ego i inat radi više od bilo čega. Kroz neko vreme sam od sebe to ispravi jer želi da mi ukaže poštovanje - rekla je Anđela.

- Da li misliš da ga je Matora iskompleksirala kada je rekla da je ''Papak'' i da li zbog toga ne priznaje grešku? - upitao je Darko.

- Ne, nije. On je od početka veze postavio kako će se ponašati, kako njemu odgovara. Njemu je njegov ego ispred svega - rekla je Anđela.

- Da li ti je čudno što Gastoz ne oseća potrebu da ti se izvini? - upitao je Darko.

- Meni nije to reč kao reč, meni je bitno da on shvati da je pogrešio. Mi za sada balansiramo - rekla je Anđela.

- Koliko tebe frustrira i nervira što je jedna priča za crnim stolom, a totalno drugačija van njega? - upitao je Darko.

- Najviše me nervira to što je on sa strane takav. On mora da dokaže ovde da on drži sve konce u svojim rukama, ko nas gleda vidi da nije tako. Ja sam mnogo bezobraznija od njega, ali on ima ovde potrebu da se dokaže. On je pre neki dan pohvalio i mene i naš odnos, ja sam sela i ućutala od sreće. Potrebno mi je da jednom u dva meseca za stolom kaže nešto lepo, samim tim i mene smiri odmah - rekla je Anđela.

- Ti si devojka koja se trudila da držiš do sebe i svoje reputacije, kako se osećaš sada kada te ljudi koji žive s vama gledaju na drugi način?! Da li kriviš Gastoza što ti Ivan upućuje ružne reči? - upitao je Darko.

- Jedini način da pokuša da se opere je preko mene. Preko mene su mogli da pokušaju da se operu u ''Zadruzi 6'', ali ove godine ne mogu jedan loš postupak da mi nađu. Niko ne može da mi kaže da imam loš postupak. Ivanove reči bi imale težinu da njegova žena nije zaljubljena u drugog - rekla je Anđela.

- Aleksandra više ne sanja Karića, nisi to dobro razumela - dodao je Darko.

- Preko mene ne može da se opere niko, oni to moraju da znaju. Znam da sijam i da nemam greške - rekla je Anđela.

Autor: N.P.