Ne može da veruje: Sofi ŠOKIRANA Anđelinom ljubomorom, striktno se ogradila od prisnosti sa Gastozom (VIDEO)

Ostala zatečena!

Voditelj i novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Sofi Tkačenko o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ja sam super, ne osećam se neprijatno za neke situacije. Ja sam smatrala Anđelu za drugaricom, ali sam zaboravila da ona ovde nema drugarice. Smatram da je ta situacije ispred prodavnice bila normalno, ništa Gastoz i ja nismo uradili da bih morala da se sekiram. Na to sam još i folirant....Ne bih uradila ništa da Anđelu provociram, zato je meni Gastoz pokušao da skrene pažnju da ne bi ispalo da ja to radim - rekla je Sofi.

- Je l' tebe vređa to što je rekla da se potvrdilo to što je rekla, a ti si je smatrala drugaricom i bila ti je draga - pitao je Darko.

- Bili smo predobri, tada sam ja i prišla, tada mi je bilo neprijatno jer sam ja izjavila neke stvari kroz sprdnju, nisam razmišljala u tom momentu, baš sam zbog toga htela da joj se izvinim. Nismo porazgovarale od tada i to mi je bilo, nekako, neprijatno, jer sam videla da me Anđela gleda drugim očima posle klipova i svega toga. Smatrala sam da ne bi morala da razjašnjavam, da je sve nekako okej...Ti si nju sada pitao da li mene smatra Gastozovom drugaricom, tako da mene to zanima sada - rekla je Sofi.

- Mislim da ste samo kolege u rijalitiju, nikakvo drugarstvo ne postoji - rekla je Anđela.

- Nastaviću da je poštujem onako kako ona poštuje mene. Ne smatram da me ne poštuje, neko me gleda kao neku pretnju za njenu vezu, ne direktno da hoću da ukradem Gastoza ili da napravim frku i da meni odgovara ova celokupna situacija...Meni je Gastoz zaista drag, ja njega obožavam. Isti fidbek osećam, videlo se na klipu da je zagrljaj bratski, nisam videla ništa što bi bilo nekako prisno - rekla je Sofi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić