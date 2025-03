Šok za šokom!

Dragana Stojančević dobila je reč od voditelja i predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića, kako bi progovorila o svom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Kakvu to energiju ima Matora i čime te je ona privukla - pitao je Darko.

- Videla sam da joj je loše, da joj je teško, pored Gastoza i Karića sam prišla, nije mi se spavalo, pričale smo, normalno smo pričale. Meni prija da provodim vreme s njom, mi smo definisale naš odnos, prija mi kada me zagrli i kada ja nju zagrlim, nećemo biti zajedno, nema ništa više samo od drugarstva - rekla je Dragana.

- Zbog čega Terzi toliko smeta tvoje i Matorino druženje - pitao je Darko.

- Mene nije pogodilo ništa što je rekao, mene je pogodilo to za porodicu. Ja znam da nisam lezbijka...Ja sam Kristinu poslala da šeta sa Matorom, ne može on da me iznervira. Neka kaže bilo šta, ne pogađa me, ali kada mi dira porodicu - rekla je Dragana.

- Ti i dalje tvrdiš da tebe Dragana gleda sve vreme, naročito kada krene da spava - pitao je Darko.

- Naravno, kada prođe pored kreveta, nogom me zakači, nemam šta da lažem - rekao je Terza.

- Zašto on ne želi da ja idem na pogrešnu stranu?! Iz poštovanja prema mojoj porodici, pa šta su mu oni - rekla je Dragana.

- Sreću ne može da kupi parama, zato je ovako tužna, živi zdravi su mi svi, porodica je srećna, živa i zdrava - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić