Totalno nesigurna: Aneli priznala da nema poverenja u Luku zbog njegovih provokacija sa Sandrom, evo kako je on reagovao! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Aneli slušao sam tvoje planove sa Lukom o vašoj zajedničkoj kući - rekao je Darko.

- Pričali smo o našoj kući iz snova - rekla je Aneli.

- Aneli, pričaš da si nesigurna u Luku, a sa druge strane ti mu daš pažnje, pa ga totalno ohladiš. U čemu je problem? - upitao je Darko.

- Ne želim da ulazim u vezu, ne vidim sebi u vezi. Ne želim da me neko sputava da govorim nešto što osećam, pokušava da me zaustavi, ali ja to ne mogu da ispoštujem - rekla je Aneli.

- Da li si očekivala jaču zaštitu od njega u ratovima sa Enom? - upitao je Darko.

- Nisam, on nije taj tip i ne treba ga ubacivati u to. Ja mu svaki put kažem da se ne meša u moje rasprave zato on i ćuti - rekla je Aneli.

- Je l' tebi više odgovara da tvoj partner skače na sve i brani te od svih ili da tvoj muškarac ćuti i ne meša se? - upitao je Darko.

- Nije dobro ni prvo ni drugo. Luka je možda pametniji i ćuti - rekla je Aneli.

- Svi su ti se smejali kada si izrekla: ''Nisi još preboleo Sandru'', obzirom da ako neko zna njegove emocije i ostalo, to znaš ti jer se tebi najviše otvarao? - upitao je Darko.

- Nama je došlo pitanje ovde o njegovom odnosu sa Sandrom. Ja ne znam kome da verujem, nisam sigurna prosto. Nisam sigurna da li bi me ostavio kada bih ušla sa njim u nekim odnos - rekla je Aneli.

