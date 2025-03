Tenzija raste! Luka progovorio o Aneli, Sandra dala svoj sud: Našla KRPA ZAKRPU... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Posle Aneli Ahmić, na red je došao i Luka Vujović, koji je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem.

- Šta se zbiva - pitao je Darko.

- Da se osvrnem na ovo što je Aneli prokomentarisala, rekao sam joj da mi ne odgovara to što se svađa sa Enom, rekla mi je da će do kraja da se svađa sa njom i da mi ne padne na pamet da se mešam. Isto sam tog mišljenja, ako se dve žene raspravljaju, mislim da ne treba da se mešam. Ne znam, ne vidim logiku sada da ja skačem, a Aneli se ograđuje. Rekla je da sigurno neće ući u vezu - rekao je Luka.

- Lepi Mića je rekao da radiš sve da privučeš devojke, a kada je privučeš, onda ih teraš od sebe, što je to tako - pitao je Darko.

- Ja nekada ne razumem Miću. Ja sam joj pet dana ćutao, ne odgovorim joj, pa joj kažem: "dajem ti ruku, podržavam". Možda zbog toga Mića misli, ne znam, nije mi objasnio - rekao je Luka.

- Da li je Stefan Karić u pravu da bi Sandru mogao da vratiš samo kada bi hteo - pitao je Darko.

- Ne slažem se s tim, ne razmišljam o tome. Poznavajući Sandru, ako ću iskren da budem, to nije istina - rekao je Vujović.

- Da li bi Luka mogao da te vrati samo kada bi hteo - pitao je Darko.

- Naravno da ne bi, s obzirom da je imao priliku za to, nije iskoristio, sa mnom nema priče na tu temu, iako potencira to prilaženjem i provociranjem. Ne znam šta on glumi i šta radi?! Jedan dan imam jedno mišljenje, drugi dan drugo, treći dan treće - rekla je Sandra.

- Uopšteno sam hteo da kažem, nikada nisam doživeo da neko vređa tako moju devojku, to bi bila nova situacija, ne bih samo dozvolio sebi da se nadmećem i vređam sa ženama. Ovo što Sandra iznosi je čista laž - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš to što je Aneli rekla da si ljubomorna na nju i njenu energiju, koju ti nikada nećeš - pitao je Darko.

- Dabogda nikada ne imala takvu energiju kao ona. Kakva je to energija?! Da se opijam utorkom, da ulazim u kante za smeće i da se penjem po šankovima pijana...Našla krpa zakrpu ili, kako se kaže, lonac poklopac - rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić