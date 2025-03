Ti si fudbaler 'FK Prošlost': Kačevenda u svom STILU urnisala Terzu, a njen sud osetili su i Ivan i Aleksandra! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačevenda je naredna koja ima priliku da izabere tri osobe, koje se prave pametne, a nisu.

- Tu je naravno ovaj krezavi debil, veliki rijaliti gigant. Drži ovde monologe, pravi se pametan. Dotičnu svoju devojku je ovde unakazio, što će imati i priliku da vidi kada izađe, naravno to je Ivan. Drugo mesto je njegova devojka naravno, došla je ovde i rekla 'šta vas boli k da komentarišete moj život', a nama je to posao da komentarišemo. Juče kaže nešto o svojoj se*sualnosti, a osvojila je Milovana i Ivana. Treće mesto, ovaj čupavi ovde fudbaler, 'FK Prošlost'. Takav si glupan, a praviš se pametan jer želiš to - rekla je Kačevenda.

- Pogotovo kada te urnišem argumentima - rekao je Terza.

- Ko si ti da ovde svima je*eš mater? Ne znam što ti ljudi ćute ovde - rekla je Poršelina.

Autor: K.K.