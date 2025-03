Đedović i Matora zamenili Stefani, sada im je glavni razlog za svađu Milica Veličković! (VIDEO)

Šok!

Naredna ko je imao pravo glasa na anketi je Marko Đedović.

- Na prvom mestu mi je Ivan, zbog svega, na drugom mestu mi je Terza, ispao je glup kada je poverovao u Matorine laži, i poverovao da će Milica da uđe - rekao je Đedović.

- To je poteklo od tebe - rekla je Matora.

- Od mene? - pitao je Đedović.

- Da, to mi je Terza rekao. Skočio je ovde napadao Milenu, molim Milicu da demantuje sve ovo. Terza meni ovde nije niko, pa da ja njemu to pričam. Nikada to Terzi nisam rekla - rekla je Matora.

- Imamo bubice, oni znaju - rekao je Terza.

- Jedino šta sam mu rekla za Milicu je da je sa bebom non stop i da ne izlazi - rekla je Matora.

- Treći član ovog niza mi je Kristina, koja prespava svaku drugu emisiju i ne misli o svom novcu - rekao je Đedović.

- Na prvom mestu mi je Anđela, drugo mesto je ovaj 'P', a treće mesto Đole, treba da se malo aktivira ovde - rekla je Milosava.

- Opet spominjete gej populaciju - rekao je Uroš.

- Nisam mislila na to - rekla je Milisava.

- Prva osoba je Mrvica, drugo mesto Jordanka, a treće mesto je Peja - rekao je Kadra.

- Na prvom mestu je Milovan, napravio se pametan ostavio ženu da nama ovde priča ko je Aleksandra, kao da nas briga. Na drugom mestu Terza, sebi je dopustio da u pojedinim trenucima misli da je pametan, mislim da Sofija i dalje može da upravlja sa njim, a treće mesto Gruja - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.