Spustila loptu: Aneli pobegla od sukoba sa Đedovićem, on joj jasno stavio do znanja kako stoje stvari! (VIDEO)

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Što se tiče Matore, prošle godine smo imale sukob i mislim da sam bila pristrasna prema drugoj strani, prema Aniti. Bila sam Anitina drugarica i podržavala sam neke stavove, iako sam kontra mislila, pa smo se Matora i ja posvađale. Mislim da si bila pristrasna što se tiče Janjuša i branila si neke njegove stavove jer si tad bila na negativnoj strani i mislim da si tad bila na pogrešnom putu. Dosta puta sam te optužila, a nisam to mislila, a to sam odlučila da ove sezone ne budem takva. Bilo mi je krivo kad sam čula da ti je majka preminula i kad god ti je teško imaš moj zagrljaj. Mislim da ponovo grešiš što se tiče izbora devojaka. Treba da se ostvariš kao majka. Kad god ti je teško, biću tu za tebe - govorila je Aneli.

- Što se tiče Marka nismo u dobrim odnosima trenutno. On je uvek bio pristrasan kako prema drugima, tako i prema meni. Nemam ništa loše da kažem o tebi, ja tebe mnogo volim. Ja nekad kažem nešto što ne mislim jer očekujem da staneš na moju stranu i odbraniš me u sukobu sa Milenom, ali ti prećutiš na to jer znaš da po tom pitanju ja nisam normalna. Imam dobro mišljenje o tebi, mislim da si dobra osoba, nikad mi nisi radio iza leđa. Nadam se da se nećemo posvađati do kraja. Naravno da ću tebe da ostavim, nikad te ne bih poslala u izolaciju - pričala je Ahmićeva.

- Aneli je poslednje tri nedelje jako nervozna. Ja sam se danas obratio Ivanu, dok se ona svađala i pitao sam otkad su to oni "Vi". Meni ništa ne smeta, boli me uvo. Ja se svađam kad mislim da neko pretera kad su moji dragi ljudi u pitanju i lakše mi je da se ja vređam kao konj. Ja ću braniti sebi drage ljudi i dati sve od sebe da oni prekoputa ostanu poraženi - dodao je Marko.

Autor: A. Nikolić