Glupača nikad neće shvatiti da je krpa: Ivan iskoristio Matorinu nominaciju za novi udar na vezu anđele i Gastoza! (VIDEO)

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ljudi su večeras mnogo blagi, a ja sam ovih dana primetio da si ti najomraženija osoba. Što se tiče Đedovića nemamo toliko sukoba kao prošle sezone. On je u istoj situaciji kao prošle godine, njegov najveći nedostatak je što ako misli da manipuliše ljudima koji su nisko inteligentni da je to njegova nadmoć. On je jako sujetan, veliki je egocentrik. Mislim da se u ovom prostoru oseća najbolje u svom životu. Čovek svaki dan govori da ga boli k*rac i da je došao da se igra, opredelio se da ne ulazi u emotivne veze i logično je da će da bude komentator, pa i može da kaže da ga ne zanimaju vaši životi. Ja sam se letos uverio da nema lepo mišljenje o nekim ljudima koje danas hvale i neke iz prošle sezone, ali tamo gde se ne vidi i ne čuje on ih blati. Čovek je magnet za ljude koji su nesnađeni u životu i rijalitiju. Mislim da si Matoroj okrenuo leđa, mislim da bi kumove trebalo da biraš, pošto si pristao da kumuješ Aniti. Smatram da si uradio to iz ličnog interesa - govorio je Ivan, a onda nastavio o Matoroj:

- Predobar si drug i ovo je idealna prilika da se pokažemo koliko dobri ljudi. Ja nisam, ne dozvoljavam da me kupe za sitnicu i zato ovde sve naplaćujem. Ljudi te ovde pljuju, a jedni drugima ne bi cigaretu dali. Osvrnuću se na tvoj odnos sa Gastozom, ova glupača nikad neće shvatiti da je krpa, a on je večeras dao poruku da mu je bitnije prijateljstvo sa tobom. Ako jednog dana raskine sa Anđelom zašto bi remetio odnos sa tobom? Ja tako ne bih uradio, meni da je stalo do neke žene pre bih stao uz devojku i striktno zabranio da se obraća. Poštujem vaše prijateljstvo jer znam da si dobar drug. Što se tiče Munje nisam promenio mišljenje, a vidim da se mišljenja menjaju. Evo da kažem da ti jako zameram što nisi uticala na Stefani da javi Munji da će postati otac, ali sa druge strane poštujem tvoju odluku i tu si opet pokazala da si privržena osoba sa kojom si. Sa mnom nikad nećeš imati probleme, znaš da te gotivim. Šaljem Đedovića - poručio je on.

Autor: A. Nikolić