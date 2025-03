Niko ne može da me odvoji od tebe: Matora procvetala nakon Draganinih reči, odlučila da njihov odnos bude misterija svim takmičarima! (VIDEO)

Otkrila kakva su joj osećanja!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani Stojančević.

- Matoroj sam prišla od prvog trenutka, postavila sam se kao prijatelj, i smatram da je i dalje tako. Jako mi je draga, srčana je i ne mislim da je loš čovek. Ne mešam se u odnos nje i Munje. Ne mislim da je neko koristi, ne mislim da je predator, iako govore da sam to ja - rekla je Dragana.

- Ne znam da li će dobro da te izroka - dodao je Bebica.

- Bolje nego ti. Niko ne može da me odvoji od nje, biću joj prijatelj do kraja i nastaviću da se družim sa njom. Mislim da ne treba ništa ovde da mi zameriš, iskrena sam preba tebi, moje priajteljstvo je iskreno. Rekla sam ti da ne treba da mi braniš. O tebi mislim sve najlepše i ne moraju svi da znaju šta mi pričamo. Marko, mi nemamo sukob, imamo normalnu komunikaciju i nisi me uvredio. Imam super mišljenje o tebi. Naravno da ostavljam Jovanicu, a šaljem Marka - nastavila je Dragana.

- Nemam ništa specijalno da kažem jer ne komuniciram sa Markom i Matorom. Marko je ovde transparentan zloćko, a sa svojim obrazovanjem mogao bi da uzabereš bolju ulogu jer ovde ima dosta polupanih kojima treba tvoja pomoć. Ne sviđaš mi se toliko kao čovek i to je to. Matora, tebe ne želim da osuđujem. Baš mi je čudno da si zavolela devojku napolju, a da ti se za par nedelja dopao neko drugi. Ne volim ljude koji lako zavole i lako prestanu. Ostaviću tebe jer nisam imala priliku da te upoznajem, šaljem Marka - govorila je Sofi.

Autor: A. Nikolić