Šok!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađi Blindi kako bi prokomentarisala nominovane učesnike, a to su Marko Đedović i Jovana Tomić Matora.

- Matore ove godine naš odnos je išao od očaja do sjaja. Mislim da si dobar prijatelj i da si jako pozitivna, jako mi je drago što nam je komunikacija top. Čula sam u spoljnom svetu da si dobar prijatelj. Ja ne bih komentarisala situaciju u kojoj si se našla jer ja sa tim nemam ništa - rekla je Slađa.

- Marko je jedan velik čovek, čast mi je što ga poznajem. Iskreno on je dokazao da je veliki kad se posle klipa Cece i Sanje Maletić koji je dobio i dalje obraća nama. Krivo mi je što mu se nisam svidela prošle godine, naravno da ću ostaviti Đedovića - rekla je Slađa.

- Ostaviću Đedovića - rekao je Đole.

- Interesantno mi je bilo da stavim Đedovića prekoputa Matore, jako mi je to bilo bitno da vidim ko će se prodati za hiljadu dinara. Slađo prnje izbaci, 3000 dinara sam ti dao, tri noći si bila u hotelu. Obzirom da je Matora rekla da razmišlja kako njen otac gleda na sve ovo, ja razmišljam o svojim roditeljima. Dozvolio sam sebi da sa svog deteta pređem na njenu pi*ku. Ja sam ovde žrtva. Pričala si sama da utičeš loše na roditelje, a ja ću da kažem da si jako loše uticala na majku i tu ću stati. Imaš brata koji ima Dunju i nemaš nimalo empatije, ali pitaću te kako bi se osećala da tvoj brat ostane bez Dunje? Naš odnos je počeo tako što sam stajao uz nju, postali smo rijaliti drugari. Mene boli što sam stavio nju ispred mene, a ona me izmanipulisala. Ja sam Munju istetovirao kada sam već bio u konfliktu sa Matorom. Naš odnos se nastavio napolju, Stefani i ja smo sedeli jedan na jedan u Narod pita i video sam da Stefani dobija instrukcije od Matore. Matora je direktno uticala na moje dete i na to da Stefani meni ne kaže. Stefani je krivac broj jedan, Matora broj dva, a Stefanina majka broj tri. Ja jedva čekam da upoznam Konstantina - rekla je Matora.

- Ja sam Terzi zamerio sinoć, ali nisam javno. Ja sam sinoć pogrešio što nisam reagovao, ali dobro. Neću ogovarati Matoru po ćoškovima. Marko i ja smo u super odnosima, ja sam se sukobio sa njim jer sam imao svoj stav i karakter. Marko je bio tu za mene u najgorim momentima, osetio sam se ušuškano u njegovom rehabu. Ima i on svojih loših stvari, ali u to neću da ulazim. Malopre se Džordanka oglasila, a ja imam posebnu poruku - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.