Đedović u svom stilu raskrinkao aktuelne teme u Beloj kući, Matoru ocrnio za sva vremena, pa izneo svoj sud o odnosu Luke i Aneli! (VIDEO)

Iskreno progovorio o svemu!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u 'Šiša-baru', bio je Marko Đedović.

- Prvi put si bio nominovan, kakvo ti je bilo iskustvo? - pitao je Darko.

- Bilo je zanimljivo, više mi je stalo do tuđih tema, nego mišljenja o meni. Mislim da imaju lepša mišljenja o meni, sem onih par ljudi koje ni ne poznajem. Imam ja sa njima konflikte neke verbalne, ali ovde se dešavaju mnogo gore stvari. Ovde se dešavaju prevare žena, otimačine tuđe dece...Karićeva nominacija mi se najviše svidela, nije neko ko će da liže bu*amfere. Znao sam da će da pruži podršku Matoroj, bilo mu je teško. Družim se sa njim više van rijalitija, Matora ga pozove pred ulazak, popiju piće i onda ona celi rijaliti priča kako su drugari. Matora je najgoru stvar uradila čim je ušla, bacila je ljagu na mrtvo dete od 25 godina. Sa takvim lažima se koristi, to je užasno. Stefan je jedini to primetio, pa je rekao sinoć. Bacila je ljagu na nekog, ko ne može da odgovori. Samo ja mogu da ga odbranim sada nažalost, njegova porodica sve to gleda. Ne znam šta monstruoznije ima od toga, a onda kuka zbog nekog ko ima 70 i nešto godina i desilo se, šta se desilo. Nakon toga pričao je i o Osmanu, i nekim stvarima koje ja ne bih spominjao ovde. Komentar Jelene Ilić mi se svideo isto - rekao je Marko.

- Kako gledaš na nju sada, na njene svađe, pa na zbližavanje sa Draganom - pitao je Darko.

- Matora pokušava da skrene pažnju sa Munjinog deteta. Ona je opsesivna, svideće se njoj Dragana. Gurnula je prst u oko strejt ljudima, uskratila prava gej ljudima. Usra*a se u život detetu jednom, ona je bolesna. Najviše mi je bolesna ako je ovo uradila zbog ličnog hira. To njeno druženje sa Draganom u tom smislu, mi je još gore zbog svega ovoga. Ako se druže zbog veze kasnije, okej sličnih su godina - rekao je Đedović.

- Gastoz mi je još gori od Matore, tako je i Mileni skinula pare prošle godine. Govori da neće da se meša u vezu, a onda mu govori da je papak i kompleksira ga. Odvratna je, nema harizmu. Poseduje samo prostakluk, niko je neće voleti zbog zgodnoće i lepote. Priče koje pričaju u izolaciji su mi užasne, sve zajedno bih ih izbacio odavde. Što se tiče Gastoza u situaciji Anđele i Matore, ponovo je počeo da šalta. U petak je branio Sofi, pa Sofiju onda, Keti... Mislim da sve radi namerno, dok ne vidi da smo ga provalili. Sinoć je opet optužio Anđelu da je ona za sve kriva, pokušao je da svali i na mene. Pravio se tada da mu nije jasno, slagao neke face, a vidi se da je sve fejk - rekao je Đedović.

- Kakav ti je odnos sa Aneli? - pitao je Darko.

- Jako štitim Aneli, mislim da je krenula u neki sunovrat. Njen odnos sa Lukom, ne vidim ništa specijalno. Savetovao sam je da se ne mazi sa njim po krevetu, dok ne kažu da su u vezi. Ljudi čekaju samo njenu grešku. Njen i Kačevendin rat traje dve godine, govorio sam joj da stanu. Pominju jedna drugoj decu, muževe. Neću da od mene naprave budalu. Ni jedna ni druga mi nisu mutave, ni naivne. Matora i ja smo u ozbiljnom konfliktu, a ona ide i grli se sa njom. Nisam joj nikad zamerio to, samo sam joj rekao da pazi šta radi, prošle godine smo skakali svi na Asmina i Staniju jer su Noru ostavili bez oca, a ona se grli sada sa nekim ko je malog Kostu ostavio bez oca - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.