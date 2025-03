Marko otvoreno progovorio o svojim problemima sa Sanjom, otkrio šta je njihov najveći problem u vezi: Posesivna je... (VIDEO)

Otvorio dušu!

Naredni sagovornik kod Darka Tanasijevića u 'Šiša-baru' bio je Marko Stefanović. On je odmah na početku progovorio o nesuglasicama, koje ima u poslednje vreme sa svojom devojkom Sanjom Grujić.

- Iskreno, jesu, sve je kako treba. Imamo malu svađu sinoć - rekao je Marko.

- Primećuju ljudi da je čuda u poslednje vreme - rekao je Darko.

- Želi da joj posvećujem pažnju 40 sati, a dan traje 24 sata. Onda se ja malo iznerviram, puknem. Traži od mene da budem prilepljen uz nju, danas je ispao problem jer nisam izašao sa njom na cigaru. Dve ipo godine smo zajedno, non stop vreme provodimo zajedno, i onda i spolja. U nekim momentima jeste čudna. Ima zamišljeno vreme u glavi koje ja moram da provedem sa njom. Izađe na cigaru, pa ode negde, ja kontam da će da se vrati. Nakon toga ona se vrati i kaže ' nisi ni primetio da me nema'. Zna ona nekad da bude posesivna - rekao je Marko.

- U vašim raspravama znate da kažete reči koje imaju neku dubinu - rekao je Darko.

- Znala je u društvu da kaže 'ističe ti peščani sat', za mene je to poniženje. Nije prošao dan da joj ne kažem da je volim, stvarno se ponašam prema njoj kako treba. Danas zato što je bila gladna, nervozna je došla i napala me, mogla je da mi kaže da je nervozna i besa zbog toga. onda joj nedostajem, ona to okrene na konto ovog peščanog sata, zbog toga sam rekao da je poremećena, možda sam se loše izrazio - rekao je Marko.

Autor: K.K.