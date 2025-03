Haos!

Nakon što je Danijel Dujković Munjez udelio poslednji budžet Ani Spasojević, Ivan Marinković je reagovao.

- Ana, ti si veoma glupa. Munjez je ovde dao tebi srednji i rekao da si uvek za njega, kao i on za tebe. To je rekao jer si ti devojko uvek tu da može da te je*e, kako to ne kapiraš? - kazao je Ivan.

- Tako je! Jadnica jedna, Munjezu služi samo za par minuta zadovosljstva - dodala je Slađa.

- Beži, jadnice jedna jadna - rekla je Slađa.

