Karambol u Beloj kući: Đedović saznao da ga Sita pljuje na sva usta, obelodanio sve detalje o Asminovom pomirenju sa Ahmićkama! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Tokom emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević prozvao je Marka Đedovića kako bi prokomentarisao brojne prozivke na njegov račun koje mu upućuje sestra Aneli Ahmić, Sita.

- Aneli je pre ulaska rekla da je ne interesuje šta Sita radi. Anelin i moj odnos ne zavisi od Sitinog pisanja na Instagramu. Kad je Asmin mene zapratio na Instagramu Sita i Ermina su imale teoriju da ćemo Asmin i ja da uđemo ovde da unakazimo Aneli. Ja sam više njega ocrnio nego što je on meni bilo šta rekao, osim da nema problem sa mnom i da bi želeo da porazgovaramo - rekao je Marko Đedović.

- Sita i Asmin brinu za malu Noru, odnosi su im super, a sad ide priča da je Asmin nešto slao. Opet se pokreće priča - dodala je Matora.

- Ti nisi prepoznala kad si to radila Anđeli, a sad prepoznaješ - nastavio je Marko.

- Meni Anđela nije drugarica, a tebi je Aneli miljenica. Ja sam došla da te unakazim - rekla je ona.

- Kad je Sita mene zvala ja sam joj skrenuo pažnju na neke stvari. Ja sam joj rekao da je to moguće i da pazi šta radi i da ja imam slike, to je bilo pre priče o pomirenju. Ja sam njoj poslao da zna o čemu se radi, nakon toga se Sita sa tobom osobom čula, pa se ta osoba čula sa Asminom, Asmin sa mnom i izmirili su se. To nije bilo ništa novo. Ja sam samo rekao da prestane da pravi buvu od toga. To je sve bilo pre pomirenja. Ja sam samo rekao da sve što radi sa trećom osobom zna Asmin. U kakvim su sad raspravama ja nemam pojma, ovo se desilo mesec dana pre njihovog pomirenja - pričao je Đedović.

Autor: A. Nikolić