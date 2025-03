Još jedna beba u Eliti?! Munjez ponizio Slađu za sva vremena, pa joj poručio da traži test za trudnoću! (VIDEO)

Stižu prinove!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj

- Ja se nikad ne bih oprala od Stefani i mog udela. Meni kao njenom emotivnom partneru je sve bilo normalno i u svemu bih je podržala - rekla je Matora.

- Ivan je odabrani ginekolog i on zna šta bi bilo kad bi bilo. Svaka žena može da prikrije trudnoću, a ovaj Ivan šta baljezga, to može da se okači mačku o rep. Munja i da je dobijao poruke i da nije, Stefani je imala potpuno pravo da zadrži trudnoću - rekla je Milena.

- Znači po Mileni je to normalno, a kad Matora to kaže, to je Bebici monstruozno - rekao je Gastoz.

- Nenade ti po svaku cenu želiš da opravdaš Matoru - rekao je Milan.

- Pa ne znam šta je tu Matora toliko kriva je*ote?! Okej, ali ona je poštovala volju svoje partnerke - rekao je Gastoz.

- Javno se zna, dete je začeto ovde. Automatski je Munja jedini otac - rekao je Mića.

- Ona je imala pravo zakonsko da krije i da ga stavi za NN-a, razlozi su njeni i njena odluka je da ga stavi, ali je posle pitanje moralne odgovornosti - rekla je Milena.

- Ovde je Munja jedini oštećeni - rekao je Mića.

- Mi ovde ne pričamo o pravnim stvarima nego o moralnim - rekao je Mateja.

- Kristina je možda trudna - rekla je Slađa.

- Kako je Kristina mogla da ostane, tako možeš i ti - rekao je Munja.

- Ološčino - rekla je Slađa.

- Slađo, ti si prva koja trebaš da radiš test - rekao je Munja.

- Mrš, rekao mi je Terza da me vodiš u hotel da bi me je*ao - rekla je Slađa.

Autor: N.P.