Novo poniženje: Gastoz zauzeo Matorinu stranu, Anđeli zajedno zadali novi udarac! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o tome što Nenad Marinković Gastoz nije zamerio Danijelu Dujkoviću Munjezu što ga je poslao u sobu za izolaciju.

- Anđela, zamerila si Gastozu što nije skočio na Munju - rekao je Milan Milošević.

- Biću 100% iskrena, od njega da očekujem neku reakciju u tom fazonu da zameri tako nešto Munji ili bilo kome drugome to ne bi bio on, on to okrene na šalu jer mu ne dozvoljava ego. On bi osećao kao da je sam sebe ponizio kad bi pokazao da mu je krivo što ga neko odvaja od mene - govorila je Anđela.

- Kako bi reagovao da je poslao tebe i Karića? - pitao je voditelj.

- Verovatno bi okrenuo na sprdnju - rekla je ona.

- Stiče se utisak da je u vašoj vezi sve kako on hoće. Da li se promenilo ono što ti je smtalo? - pitao je Milan Milošević.

- Ja ne mogu da kažem da primećujem neko flertovanje, da dobacuje drugim ženama kao ranije, a meni je sve to smetalo. Dopalo mi se na novinarima kad je rekao ono za Sofi. Što se naše veze tiče neke stvari više ne radi, za mene jeste zauzeo neki stav. Ja njega ne vidim da flertujem, možda ima 17 klipova od danas samo kako flertuje, ja to ne znam. Smatram da smo trenutno podjednaki u nekim stvarima - rekla je Anđela.

- Niste ispravili to zašto je i kako stao na Matorinu stranu - dodao je Milan Milošević.

- Ja sam reagovala istu noć na to - dodala je Đuričićeva.

- Matora, koji su to prijatelji? - pitao je Milan Milošević.

- Ja sam rekla da mi je Tozla rekao da ne želi da se meša i da ga podržava, kao i njegov brat - dodala je Matora.

- Ti si rekla da ja od njega pravim nakoga ko će da ispadne loš - govorila je Anđela.

- Bila je situacija za čajnu. Ljudi koji njega poznaju, to nema veze sa njegovim najboljim drugarima, pa smo rekli da li je moguće da on sebi dozvoljava da bude stipsa i papak - rekla je Matora.

- To su verovatno ljudi koji su bliži njoj, nego meni. Logično da su istomišljenici ako su u njenom društvu - dodao je Gastoz.

- Ne bi bilo iskreno da staneš uz mene - rekla je Anđela.

- Gde sam svih ovih pet meseci? - pitao je Gastoz.

- Kad je na nominacijama trebalo da budeš uz mene, bio si uz nju. Ja ti ne zameram, navikla sam na to. Mojim mislima ne može niko da upravlja - poručila je Đuričićeva.

- Mi u poslednje vreme nemamo problem, nama je top. Ovo je bilo i prošlom, ja ne vidim problem. Jedino ona hoće da sedni konstantno na problemu - govorio je Gastoz.

- Nikad nisam pokušala da te uvučem u sukob, ja mogu sama da se izborim. Imponovalo bi mi da nekad staneš uz mene. Ti budu uz nju, ne moraš da gineš za mene i tražiš opravdanje i boriš se sa celom kućom gde i njeni najbliži kažu da nema opravdanja. Ja sam verbalno sposobna da izađem na kraj sa svima - govorila je Anđela.

- Verbalno si sposobna, ali mentalno ne - dodao je Gastoz.

