Ena Čolić bacila oko na Marka?! Sanja obelodanila sve njene mutne radnje njoj iza leđa, Peja u potpunom šoku! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić kako bi progovorila o vezi Ene Čolić i Jovana Pejića Peje. 

- Kada smo Peja i ja u dobrim odnosima, on je jako srećan, ali kada nismo zajedno, oboje smo u kanalu - rekla je Ena.

- Od kada sam u Beloj kući, Peju i Enu skoro niko nikad ne komentariše. Kada god stigne neko negativno pitanje, Peja ničim izazvan krene da priča u množini i da vređa ljude. To mi se ne poklapa sa tim da je on dobar momak. Niko ga nije uvredio da bi on sebe izdizao. Kada bi njih neko realno komentarisao, on bi tek poludeo. Najveći problem je u njima i u njihovom odnosu - rekla je Sanja.

- Ja sam juče u Šiša baru spomenuo da je Sanja izvrsan komentator, ali sam isto tako istakao da Marko radi isto što i ja. Ja ovde nikada nisam spletkario, nikome nisam podmetao nogu. Mene boli uvo šta ljudi rade ovde, Jelena priča gluposti da sam ja Enu nekad davio, to nije istina - rekao je Peja.

- O Anđeli i Gastozu o nekoj situaciji pričamo po dve nedelje, šta bi tek radili vi da vašu vezu komentarisali - rekla je Sanja.

- Vas niko ne dira, zato i opstajete - rekao je Peja.

- Ne, nego mi nikad nismo imali treću osobu u vezi - rekla je Sanja.

- Pa što me onda stalno pitaš: ''Da li je Ena nešto odnela Marku'' - upitao je Peja.

- Gledala sam šta je radila napolju, krišom daje Marku stvari - rekla je Sanja.

- Ja imam poštovanje prema Marku od kad je ušao ovde, nikada ga nisam pitala da me trenira, nikada nisam njemu donosila nešto krišom - rekla je Ena.

- Jesi Raffaelo, Marko mi je rekao - rekla je Sanja.

- Meni niko nije gurao prste u pi*ku kao tebi - rekla je Ena.

- Meni je drago što meni nije imao niko da zameri stvari u vezi, već od prošlosti - rekla je Sanja.

- Nervira me Marko što ćutiš, ja od početka imam poštovanja prema Marku i vašem odnosu - rekla je Ena.

- Sa mnom ovde niko ne može da se sprda, ja sam mogao ovde da se sprdam, ali nisam jer sam izabrao da ostanem veran svojoj devojci - rekao je Marko.

Autor: N.P.