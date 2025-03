Da sam Gastoz ne bih te trpela dva minuta: Aleksandra ponovo zaratila sa Anđelom, jedna drugu urnisale žestokim prozivkama (VIDEO)

Pale teške reči!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Mileni Kačavendi da prokomentariše odnos Ivana Marinkovića i Jelene Ilić, za koji mnogi sumnjaju da se ponovo nešto dešava.

- Ni sa kim nisam dobra, mogu da kažu da sam spustila loptu sa Jelenom, ali zašto bih se svađala sa njom kad već neko vreme ne postoji razlog? Marinković bi voleo da se pomiri, kako vreme prolazi mislim da sa Aleksandrom tera rijaliti i da mu je ona tema. On nije mutav, a ni naivan, mnoge stvari radi on kad Aleks ne vidi. Rajačić je otišao, ovo mu nije zanimljivo jer je on lično ugasio Milosavu. On će ovako da prča i za Aleksandru. Krezavi fazan je ustao da nam prevodi šta Milosav kaže, ne da njima da rešavaju životni problem. On bi se sutra pomirio sa Jelenom - rekla je Milena.

- Ovih dana često pevam opesme bivše žene Goce, evo i psole 15 godina želim da se pomirim sa njom jer je majka og deteta. Sa Aleksandrom sam do jula, pa idem sa Gocom, ako bude htela, pošto ja želim. Posle toga obećavam da idem sa Miljanom i Željkom na more - dodao je Ivan.

- Aleksandra da je ostala kakva jeste, bila svoja i družila se niko joj ništa ne bi zamerao. Ja sam podržavala njihov odnos dok nisam videla da on igra rijaliti. Sa Jelenom nije hteo da ima odnose, a sa Aleks nije razmišljao. On da je voli to nikad ne bi uradio - nastavila je Kačavenda.

- Anđela je rekla da je njoj mene žao jer ne vidim da me Ivan manipluiše. Eto sad je meni žao, ja sam branila tebe, ali da sam Gastoz ne bih te trpila dva minuta. Ti ubijaš u pojam, ja njega počinjem da shvatam - rekla je Aleksandra.

- Ti kažeš da Ivan ne muva druge ribe, a ti si rekla da muva Enu i da hoće da se pomiri sa Jelenom - dodala je Anđela.

- Ja ne pored Ivana i Gastoza. Ti si tako mlada, a toliko nesgurna - rekla je Aleks.

- Da sam igrala oko šipke možda bih bila sigurnija. Osnova razlika između tebe i mene je što tebe nije sramota tvojih postupaka - poručila je Đuričićeva.

- Treba da se suočiš, a ne da se pravdaš. Moja šipka meni nije problem, ne vređaš me. Tvoj dečko gleda druge devojke, hoće da te šutne kao kantu. Ja stojim iza svojih dela, a li ne znači da ću da nastavim. Ja stojim iza toga što sam radila, ali se i ne stidim. Ona govori o godinama, a već me je stigla u delima. Ako ovako nastavi i mene će da stigne - dodala je Aleksandra.

- Ja sam ovde godine savršena, ne brini se za mene. Ja sam za tri sezone ovde imala jednu grešku - rekla je Anđela.

- Ti nemaš stav, nekad ga nemam ni na. Ti nemaš s*ks, ali te zato šupka po d*petu, isto je ušao ili ne. Bila si sa duplo starijim čovek i pljuvala si sp*rmu - poručila je Nikolićeva.

Autor: A. Nikolić