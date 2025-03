Iskren do koske i bez dlake na jeziku!

Aktuelna dešavanja u "Eliti 8" mesecima unazad tresu Belu kuću, a pored sukoba u kojima učesnici rasprave sve što zameraju jedni drugima, ljubavni odnosi već godinama unazad intrigiraju domaću javnost. Mnogi od njih nakon izlaska iz rijalitija su prekidali svoje odnose, nailazili na razna iskušenja, te i nisu opstali, dok je jako mali broj primera koji su i dan-danas zapravo "na nogama".

S tim u vezi, s obzirom na to da je naišla "mirna luka" kod Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, posle bure i skandaloznih reči izgovorenih u višesatnim sukobima, stupili smo u kontakt sa njegovim polubratom.

Naime, Miki Dudić, Jovanov polubrat, sin je Hasana Dudića i Zlate Petrović, a on je sada za Pink.rs otkrio kako gleda na njihov odnos, kao i Jovanove reči u kojima je istakao da bi voleo da Zlata i Ena sednu da pričaju, te i da bi tada Zlata sve shvatila i promenila mišljenje o Čolićevoj.

- Ja sam otprilike, isto tamo nešto izjavio putem vibera u emisiji "Pitam za druga" da bih bio za to kada bi postojala mogućnost, kada se Elita bude završila, da sedne i da se popriča. Ne treba da budu neprijatelji, oni su provodili tamo vreme, e sad, da li će se ponovo svađati?! Verujem da hoće, jer je između njih je velika strast, to je očigledno. Sada, kao snajka ona nama da bude u budućnosti, ne vidim je, ne vidi ni Zlata, ne vidi niko živ jer su dva različita sveta. Devojka ima svoj oblik ponašanja, koji niko ne osuđuje, niti moja majka, niti ja, mislimo da je preterivala u nekim vređanjima, prešla je neke granice. Ima pravo da se pokaje, čovek treba da prašta, drugo, i Jovan ima svoje greške, svi mi grešimo. Da oni sednu da porazgovaraju, sigurno dolazi u obzir kada se završi rijaliti, Zlata i Ena pogotovo. Ova kao majka, ova kao Jovanova devojka. Da će oni da nastave nešto ozbiljnije, da nam ona bude snajka, da mu bude verenica?! To su šanse jedan prema milion. E sad, nikad se ne zna šta nosi dan i noć, mnogo se vole, sve je moguće! Ja glasam uvek za ljubav! - rekao je Miki Dudić za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić