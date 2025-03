Na ovaj način pokazao koliko mu je stalo do nje?

Nenad Marinković Gastoz tokom žurke zamolio je DJ Nebu da mu pusti pesmu "Varnice", a kad je numera počela konačno je malo živnuo, podigao ruku, a onda sve vreme gledao u Anđelu Đuričić.

- Ma nek ti oči sevaju kô varnice, samo mi dođi, nismo preko granice. Pa me do zore voli, pa ljubi gde me boli... Leči me činima kô aspirinima - glasio je tekst pesme.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić