Anđeli i Terzi ne bi bilo dobro da čuju ovaj razgovor: Sofija i Gastoz ih izogovarali za sve pare, evo i zašto! (VIDEO)

Na istim mukama!

Nenad Marinković Gastoz ušao je u izolaciju i započeo razgovor sa Sofijom Janićijević, a njih dvoje su popričali o svojim bivšim partnerima, Anđeli Đuričić i Borislavu Terziću Terzi.

- Meni je ovo prvi rijaliti u životu i pitam se šta mi je trebalo - rekla je Sofija.

- Prva tri četiri meseca sam bio iz fazona da je sve do j*ja, sad jednostavno da me vrate na nulu i da mi ponište, da mi izbrišu istoriju da sam ikad bio ovde bih voleo - rekao je Gastoz.

- I ja bih - rekla je Sofija.

- Ništa nisam uradio, nikakvo sr*nje nisam napravio, ali ne mogu da se uklopim - rekao je Gastoz.

- Kažu da je partner ogledalo tebe, a izgleda da sam uzela neko ogledalo sa Aliekspresa što uveličava. Mislim da mi se bivši čude spolja - rekla je Sofija.

- I moje bivše isto, šta ja dozvoljavam sebi i zbog čega se nerviram - rekao je Gastoz.

- Kao pojava kako on izgleda, majko moja. Bolje da me tresnulo nešto - rekla je Sofija.

- Seče prase - reko je Gastoz.

- Pa za bolje i nije - rekla je Sofija.

- Jedva čekam da izađem da vidim šta su jeli g*vna o meni - rekao je Gastoz.

- Moja slika i dva bivša pored mene. Jedan iz jedne sfere, drugi iz druge. Što kaže Milena: ''FK Prošlost'' - rekla je Sofija.

- Zanela si se. Iskušenja, požuda i mogućnosti - rekao je Gastoz.

- Jedva sam izašla iz bivše veze i sad imam opet istu. Imala sam ljubomoru, posesivnost i sve u krug. Terza je sam po sebi pojam. Je l' si pričao sa Anđelom? - rekla je Sofija.

- Ne, guzila se tu nešto kod rulet stola. Za celu noć smo se jednom pogledali u oči i to je trajalo 0.03 sekundi. Ne gledamo se, sad sam dao moj maks, ni maks više ne vredi i to je to. Samo brate da se ne mirimo, toga mi je pun k*rac - rekao je Gastoz.

- Još pet ipo meseci - rekla je Sofija.

- Meni nije problem - rekao je Gastoz.

- Eh da mi je ovaj mozak bio pre šest meseci - rekla je Sofija.

- Kažu da posle marta ide brzo - rekao je Gastoz.

- Tako sam i ja čula - rekla je Sofija.

Autor: N.P.