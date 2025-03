HAOS U BELOJ KUĆI: Sandra žestoko zarazila sa Lukob zbog Aneli, učesnici zabezeknuti njenim ponašanjem: NE PONIŽAVAJ SE! (VIDEO)

Šok!

U novom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide razmenjijanje nežnosti Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vujoviću kako bi otkrio šta misli o tome.

- Ivana, veoma je sve ovo zamršeno. Što se mene tiče, da mi nije stalo do Aneli, ne bih se trudio koliko se trudim. Sandra je osoba koja konstantno govori kako me ima u šaci. Ako me ima u šaci, onda neka kaže to što ima - rekao je Luka.

- Ja ću da radim šta želim, Ima da te vređam dok ja želim. Ako je sve kako govoriš, što si meni prilazio? - kazala je Sandra.

- Gadiš mi se. Ne želim da govorim loše o tebi jer smo imak provodili vreme zajedno, ali ne mogu oćima da te gledam - rekao je Luka.

- A ja tebe mogu? Tebe koji si meni radio iza leđa sa Aneli? - dodala je Sandra.

- Sandra, ispadaš paćenica - dodao je Mateja.

- Ti si paćenik - kazala je Sandra.

- Luka stalno brani Sandru. Rekao mi je da će možda neko za dan žena poslati njoj poklon, od njegove porodice - kazala je Aneli.

- Možda i tebi pošalju. Što sada dižeš glas, Aneli? Daj, molim te. Ja ne znam šta ja sada radim loše? Napada me Aneli stalno, ne razume da nemam emocije prema Sandri - kazao je Luka.

Autor: S.Z.