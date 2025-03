Ivana vuku za nos: Vendi se oglasila za Pink.rs, pa bez dlake na jeziku raskrinkala Aleksandru i Terzu, smatra da je između njih tek početak!

Njen sud svi moraju da prođu!

Vesna Vukelić Vendi oglasila se za Pink.rs povodom najnovijih dešavanja u 'Eliti 8', a to su nesuglasice u odnosu Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića. Ona je u svom stilu izanalirala kompletan odnos, kao i odnos Borislava Terzića Terze i Aleksandre nakon njihovog poljubca koji se desio na prethodnoj žurki.

- Ne verujem da je kraj veze između nje i Ivana, ali isto tako vidim da je ovo samo početak odnosa nje i Terze. Ona sada igra duplu igru, možda nije očekivala da je zadesi ova emocija, ali u svakom sučaju ona se totalno zatresla u Terzu, ali i Terza u nju. On se totalno promenio, od frizure do svega. Sredio se totalno, to je jedna ljubav koja se tek rasplamsava. Što se tiče Ivana, neće ona njega tek tako pustiti. Ivan je jedan od najinteligentnijih ljudi tamo, njoj je neprijatno zbog svega što se dešava, a i nije sigurna u kom smeru ide njen odnos sa Terzom. Mada njih dvoje odmah na početku imaju mnogo prepreka. On je novopečeni otac, nije još nizvodno pustio majku svog deteta, jer se plaši javnosti. On ni ne zna kako je javnost ocenila tu situaciju. Milica je svojim postupcima skinula masku u narodu. Ucenjivala ga je, uhodila, jahala... Na kraju je sa detetom pokušala da ga zadrži, pa kad je videla da to ne ide tako, našla se u nebranom grožđu. On to ne zna, da je ona omražena u narodu i da taj jedini adut - dete, nije uspelo da je spase. Napokon su i ovi kratkovidi videli kakva je, a ovi koji video dobro, to su videli odmah na početku - rekla je Vendi, pa nastavila:

- Dodatno Aleksandru zbunjuje i njegov odnos sa Sofijom, jer zapravo on je nju žrtvovao i da sa tom pričom završio osude kod naroda. Dao je jednu žrtvu i to je to, 'nemojte me više osuđivati'. Pozadina te žrtve i odricanja od Sofije je to što se on iskompleksirao, jer je skapirao da ona ima drugčije okruženje od njega, ne može on nju da isprati, tako je on to shvatio. Zbog toga je i iskoristio kao žrtvu, ali sada je ona samo zamenjena sa Aleksandrom. Slične su po lepoti, ali i vidi sa kim je ona bila četiri godine, a to je Milovan. On je najveća ljiga tamo, čovek koji je izvršio 'samoubistvo' svoje, a i svoje porodice. NJega ništa više ne može da opere. Tako da Terza razmišlja, kako je taj 'indijanac', mogao da je vrti, pa kako će tek on. Vrcava je, energična, uvek u pokretu, a nema lošu dušu. Ima on svoje računice, zato se i odlučio u nju - rekla je Vendi, pa nastavila svoje izlaganje:

Dolazimo onda do dela gde oni ne znaju kako da se reše Ivana, a i Terzi i ne ide u prilog da se reše Ivana skroz, ako se karte ne promene u skorije vreme, doći ćemo do situacije gde se Ivan 'vuče za nos', i to mu Terza radi preko Aleksandre. Sputava Ivanovu inteligenciju, a to mnogi nisu mogli, a eto on je uspeo, a to će mu hraniti ego. Aleksandra tu sve radi emocijama, a najviše je 'kokodakala' kada je ova došla trudna i pokazala da je nekulturna, išla je oko i sve ih je vređala. Ista ta Aleksandra je išla za njom i davala joj komplimente. Taj njen potez je bio ljigav, ne možeš da daješ komplimente nekom ko je išao okolo i vređao ljude. E sada, će imati problem i sa njom, jer je uzela nešto što je njeno. Milica je poznata kao neko ko je išao pretio ženama koje su flertovale sa njim, pa njega kasnije uterivala u krevet - završava Vendi.

Autor: K.K.