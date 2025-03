Nikad veći karambol Aleksandre i Ivana! Ona primetila koliko Marinković ponižava Milosavu, pa nikad jače udarila na njega: Ti si me najviše izblamirao! (VIDEO)

Pukla, pa iznela sve!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide klip u kojem Aleksandra Nikolić priča o ponašanju Ivana Marinkovića prema Milosavi Pravilović.

- Mislim da Ivan ne gotivi Milosavu, ja to vidim po nekim postupcima. Čovek mora da ima neke konkretne razloge da to kaže... On nema poštovanje prema njoj. Kad je sedela kod mene na krevetu nije mi se dopao taj njegov pogled prema njoj. Ja nisam luda, imam osećaj. Ne želim da tvrdim, ali... - govorila je Aleksandra.

- Ovo je neistina. Znam je dve nedelje, nemam razloga da je volim ili ne. Poštujem je. Sad sam je pitao da joj sutra napravim pitu, sve joj dam i ona meni. Ja nju apsolutno poštujem. Ovo je još jedan od izgovora. Milovan je procvetao otkako je shvatio da nismo zajedno, danas je celu kuću očistio - rekao je Ivan.

- Ti si nju slao vrata. Sram te bilo sprdaš se sa ženom od 70 godina, pa okrećeš na Božu. Sedeli su u pušionici i komentarisali da on sprda ženu. Ti nemaš m*da da kažeš da si je sprdao - dodao je Milovan.

- Tebe sam sprdao. Više ne nosiš naočare da ne bi morao da gledaš Aleksandru i mene - rekao je Ivan.

- Milovane, sad deluje kao da se šlihta i da koristiš priliku. Više nas se sprdalo sa Milosavom kad je došla za Novu godinu. Aleksandra nam je svima dala za pravo jer je ona ovde govorila kako je pobegla od majke jer joj je majka krala novac. Rekla je da je obeležna jer joj je majka držala k*rva. Sve najgore o svojoj majci je ovde govorila ovde i dala nam svima za pravo da pričamo šta hoćemo. Ovo je izgovor da se šalta na Ivana, mora da bude poštenija i da kaže da joj on ne treba, a ne da joj Ivan ne poštuje mamu - komentarisala je Kačavenda.

- Odj*bi od mene i ne traži razgovore. Ti si me najgore ispnižavao. Ti si jedan klošar, kockar i alkoholičar. On od mene uzme sve pare, ja ne vidim ni dinar, pa moram da tražim hranu. Mene je blam da prilam o ovakvim stvarima - urlala je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić