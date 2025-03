Ne sećam se da mi je to rekla, ali opet NE BIH PRENELA: Matora progovorila o Stefaninom ulasku, pa otkrila kako se oseća povodom Dragane (VIDEO)

Šok za šokom!

Jovana Tomić Matora naredna je porazgovarala sa Darkom Tanasijevićem.

- Znala sam ja da joj smeta moje prisnije druženje sa Draganom, ja sam i pričala da me Stefani još uvek voli. Nije mi svejedno sada kada sam je videla, ali isto tako nisam lagala za Draganu - rekla je Matora.

- Zašto nisi prenela ono što ti je Stefani rekla - pitao je Darko.

- Sada sam je pitala, rekla je da je to trenutak pre nego što sam ušla. Rekla mi je da je želela dete, da nije želela abortus, rekla mi je da je krivo što je to Munjino dete i što se desilo sa njim. Ja se ne sećam da mi je baš to rekla, ali sam joj rekla da mi ne pada na pamet da raspravljam o njihovom odnosu, već da je to na njima. I da mi je rekla, ne bih rekla...Ja sam znala, ona je meni rekla, s jedne strane je razumem da uđe da je ušla zbog novca i zbog Koste - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić