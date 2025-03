Pozdrav za Anitu: Stefani doživela pomračenje zbog jedne Matorine rečenice, pa je udarila nikad niže! (VIDEO)

Novi sukob!

Jovana Tomić Matora sedela je u Pabu sa cimerima, kada je u prostoriju ušla Stefani Grujić, u tom momentu je ostavila otvorena vrata, Matora je opomenula, a to je dovelo do Stefaninog pomračenja. I ako je Matora pokušavala da izbegne konflikt sa njom, to nije sprečilo Grujićevu da je žestoko izvređa.

- Vrata devojko - rekla je Matora.

- Molim, jel ti nešto nije jasno?! - pitala je Stefani.

- Vrata zatvori, hladno nam je - rekla je Matora.

- Možeš lepo da kažeš, a ne da se dereš. Da ti ne bih pi*ku polupala, kao što sam ti lupala - rekla je Stefani.

- Vrata zatvori - rekla je Matora.

- Bolesnice, pozdrav za Anitu - rekla je Stefani.

- Mrš - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.