Ako se posvađamo... Anđela i Gastoz sklopili važan dogovor o svojoj vezi, evo šta će se desiti čim izađu iz Elite! (VIDEO)

Složili se!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić seli su da večeraju na Rajskom ostrvu, a on joj je predložio da šta god se desi do kraja "Elite" odu na zajedničko putovanje, a ona je to prihvatila.

- Anđela, rođendan mi je. Slušaj, iako se posvađamo putujemo negde? To je realno. Ja mislim da posle ovoga zaslužuješ da ja tebe iznenadim - rekao je Gastoz.

- Samo ti men najavi da ćeš da me iznenadiš - dodala je ona.

- Anđela, svaka ti čast. Sad ovako, kad si sve već uspela ništa uradio nisam da ovako nešto uradiš i kažeš i da budeš tako hladna. Dala si mi pivo u utorak jer ste kao rekli tajnu, sve sam shvatio i ispričao jednoj osobi. Nisi skinula slike... Vidi, ti ne znaš da lažeš, ne umeš. Tebi se trese glas i vilica - pričao je Gastoz.

- Meni je najbitnije da se tebi sviđa, sve drugo mi je nebitno - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić