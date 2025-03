Matora priznala Stefani šta joj znači Dragana, ona prebledela, pa joj žestoko zapretila šta će se desiti ako joj se obrate! (VIDEO)

Haos!

Jovana Tomić Matora prišla je ponovo Stefani Grujić da pokuša opet da razgovara sa njom.

- Kaži mi šta hoćeš evo - rekla je Matora.

- Vrlo dobro znam šta radiš, neću ti to dozvoliti. Praviš od sebe žrtvu, kako sam ja najgora - rekla je Stefani.

- Bila sam najgori monstrum dok ti nisi ušla, nakon toga si im zapušila usta - rekla je Matora.

- Jovana kada je neko tužan, ne ide okolo da se vata. Pričaš o se*su, o gadostima. Kada je neko tužan, ne radi stvari koje ti radiš. Treba da te bude sramota - rekla je Stefani.

- Jel mi aludiraš na majku? - rekla je Matora.

- Shvati kako hoćeš. Bila sam uz tebe, samo dve te je*ene nedelje nisam bila tu. Zbog toga je sedam meseci bačeno u vodu. Imam sada pravo da radim šta hoću, ti si krivac za sve - rekla je Stefani.

- Sve ovo što radiš sa Đedovićem, radiš meni iz inata - rekla je Matora.

- Pogledaj šta ti meni radiš, ponizila si me najgore moguće - rekla je Stefani.

- Razočarala si me i prija mi Dragana sada - rekla je Matora.

- Ne zanima me sada to, boli me ku*ac - rekla je Stefani.

- Hoću da ti kažem jednu stvar... - rekla je Matora.

- Ne zanima me, treba da me pustiš na miru. Posveti se svom odnosu. Ajde skloni se - rekla je Stefani.

