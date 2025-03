ŠOK DETALJI: Stefani priznala Đedoviću sve o Matorinim prevarama, više puta je uhvatila na delu (VIDEO)

Odlučila da otvoreno priča o svemu!

Stefani Grujić šetala je sa Markom Đedovićem i razgovala o Jovani Tomić Matoroj. Ona mu je obelodanila šokantne detalje o Matorinim prevara i porukama koje je pronašla u njenom telefonu.

- Ona je sad došla ponovo da me pita da li sam rekla da se iskompleksirala na Munji, a ja sam njoj to lično rekla. Ona mene to pita, a ja sam joj to u oči rekla - rekla je Stefani.

- Nemoj da se blamiraš više, dosta si se izblamirala - dodao je Đedović.

- Ja nikad više ne bih mogla da budem sa njom, bila bih najveća krpetina. Ona je došla tu i opet mi kaže: "Hoćemo da pričamo o tome što sediš sa Đedovićem?". Ja sam bila spolja, ništa nisam uradila, a ona je uradila sve. Nju ne treba da zanima, niti ima pravo da se ljuti na mene. Ona je bila i stanu sa devojkom dok sam se ja porađala. To je neka klinka, tako sam čula... Kažu da je bila polu gola - govorila je Stefani.

- Kakva divna dva druga, sigurno joj želiš dobro - dobacila je Matora.

- Ja sam rekla da ću da joj uzvratim ako me bude provocirala... Trebalo je ona mene da vodi da me upozna sa drugom. Posvađale smo se, ja sam ostala, ona je otišla. Dva, tri, nema je, ja sam rekla mami da je zove. Ona se meni kezi, glumi frajera. Našla sam joj poruke u telefonu "Koliko sam sp*čkala zbog male večeras", a ja sam joj verenica i trebalo je da idem sa njom. Ona je tamo flertovala, pisala poruke jednoj, pisala drugoj. Sve sam našla, napravila haos. Htela sam da je ostavim, a onda kreće plakanje. Našla sam da je bila sa nekom doktorkom u vezi- Ima dete, video pozivi, jedva čekaju da se vide. To su dve prevare, a ona kaže da su poruke. Pa i prošle godine su bile poruke, a ovo nije isto jer nije bila svadba - rekla je Stefani.

Autor: A. Nikolić