I DALJE NE ZNAM ŠTO JE SKRIVALA TRUDNOĆU Munjezova majka insistira na DNK analizi, evo šta kaže nakon Stefaninog ulaska u Elitu

Stefani Grujić šokirala je naciju kada je obelodanjeno da je rodila sina Danijelu Dujkoviću Munjezu, aktuelnom učesniku "Elite", koji nije ni znao da mu je bivša devojka trudna. Trudnoću je mesecima krila od svih, a u petak se uselila u Belu kuću.

Gordana Goca Dujković, Danijelova majka, u šoku je zbog Stefaninog postupka - ranije je za medije govorila da insistira da se DNK analizom utvrdi očinstvo njenog sina, a sada, nakon što se Stefani uselila u "Elitu", pozvali smo je kako bismo čuli njen komentar.

- Ja ništa nisam u toku. Borim se sa mamom, bolesna je... Umorna sam više od života - požalila se Munjezova majka, pa otkrila:

- Ništa komentarisati neću, iovako sam ja ispala kriva što sam rekla da se radi DNK. Ja jesam rekla i opet molim produkciju da se to odradi tamo, jer i dalje razlog za skrivanje trudnoće ne znamo. On sa njom i treba da bude u normalnom odnosu, nema razloga da je vređa, a ni Jovanu jer ona i nije kriva koliko je Stefani. Razlog pravi ne znamo! U njihov odnos za budućnost nebih da se mešam, ali deca ne treba da ispaštaju, pa bilo ko da je u pitanju i bilo čije dete. DNK da se uradi obavezno - zaključila je Dujkovićka.

Podsetimo, Stefani je zamerila Danijelovoj majci zbog toga što je insistirala na DNK analizi.

- Ja sam se čula sa Danijelovom sestrom, ona je jako fina devojka, pre tri nedelje. Moram da kažem da DNK test može da se odradi kada dete napuni 2 godine. Što se tiče Danijelove mame i tog testa, ona je rekla da to nije bila njena namera, ona je tada celo veče govrila "to dete" to nije lepo, jer je to dete, dete njegovog sina. Moram da kažem da smo Jovana i ja saznale da sam trudna kada sam bila u 15. nedelji - ispričala je ona u petak u studiju.

Autor: Darko Tanasijević