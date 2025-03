OD NJIH SE BOLJE SLAŽU LILICA I SNUPI Tozla detektovao glavni problem Anđele i Gastoza: To nije za pohvalu...

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz pomirili su se prošle noći na Rajskom ostrvu, gde su otišli u sklopu nagrade koju je učesnica "Elite" osvojila nakon uspešno odrađenog tajnog zadatka, koji je osmislila kako bi svog dragog iznenadila za rođendan.

I taman kada su svi mislili da je sve kako treba, došlo je do novih trzavica na proslavi njegovog rođendana. Damjan Čarapić Tozla, Gastozov prijatelj, nada se najboljem.

- Da li će uploviti u mirnu lulu, to ne znam i ne smem, ne mogu da nagađam. Njih dvoje su toliko nepredvidivi da mi je lakše da pogodim šest parova Premier lige bez greške, nego da li će njih dvoje da budu okej. Ja bih zaista voleo, to im želim, ali nisam siguran koliko su spremni da ne slušaju ljude oko sebe, već jedno drugo. Primetio sam da se bolje slažu Lilica i Snupi, nego njih dvoje, što nije za pohvalu. Nadam se da će malo da skapiraju neke stvari i da budu bolji jedno prema drugom u smislu gledanja kroz prste, da malo manje slušaju ljude u kući, jer treba da slušaju sami sebe, a ne druge. Da li će to uspeti, videćemo - rekao je on za Pink.rs i dodao:

- I želja svih nas, Galetove ekipe, je takođe bila da Lilica uđe u kuću, a sada se pogodilo da je i Anđela za njegov rođendan urgirala pomoću svog zadatka da Lilica dođe. Lilica mu je mnogo draga, to mu je možda najveći rođendanski poklon koji je dobio malo posle ponoći - zaključio je on.

Autor: N. B., D. T.