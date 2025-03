Šest dana nakon smrti majke mi je zabila nož u leđa: Matora eksplodirala! Više neće da ćuti, obelodanila nove detalje raskida sa Stefani (VIDEO)

Besna kao ris!

Jovana Tomić Matora nastavila je da besni u pabu "Prijatelji" pa je Lepom Mići obelodanila nove detalje raskida sa Stefani Grujić.

- Ja se u Draganu nisam zaljubila, nego mi devojka prija. Ušla sam ovde polupana. Ona je meni j*bala mater i ja sam nju psovala, desila se kobna noć. Pokupila je stvari, majku još nisam sahranila. Razočarala me je, ja bih možda prešla preko prevare, ali preko toga ne mogu. Ja sam u jednom danu izgubila majku i ljubav za koju sam se borila. Otkako mi je majka preminula više pažnje mi je pružila Dragana nego ona. Je l' nemam pravo da se razočaram u partnera i da raskinem? To ne znači da je nisam volela - urlala je Matora.

- To ne valja o strarta. Devojka je bila trudna, neka ide kod oca deteta - rekao je Mića.

- Odabrala sam da budem uz nju i da joj bude lakše. Ostala sam uz nju do polsednjeg dana, a ona meni kad mi je urmla majka posle šest dana od rođenja Koste mi je zabila nož u leđa - nastavila je ona.

- Ti si za ludnicu - rekao je Mića.

- Kad smo saznali da je trudna rekla sam da to ne mogu da podnesem i da ne znam da li ću moći da izguram. Ja ću da pričam za stolom i to je to - nastavila je Matora.

Autor: A. Nikolić