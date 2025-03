Ništa od pomirenja! Stefani RASKRSTILA sa Munjezom, pa progovorila o Tamarinim dugovima: DALA TI JE SITNO U ODNOSU NA... (VIDEO)

Šok za šokom!

Milan Milošević dao je reč Stefani Grujić, kako bi iznela svoj sud o svađi Munjeza i Matore.

- Zbog ovakvog Danijelovog ponašanja koji radi ove kvarne stvari i da nema šta on da se svađa u moje ime, on i ja nećemo više sedeti zajedno, možemo da razgovaramo o našem detetu, jer je ovim pokazao najviše nepoštovanja prema meni - rekla je Stefani, a onda je progovorila o svađi sa Matorom:

- Između njih dvoje postoji rivalstvo, ja sam rekla i prvo veče kada sam došla da stojim iza toga da on sve ovo radi zbog rijalitija. Sedim sa njim i razgovaram, provodimo vreme, da bih videla u kom smeru to ide...Njoj je mama preminula, znamo tu situaciju, ne treba tako da se ponaša. Sve ostalo što se ne tiče deteta, ne zanima me i ne intresuje me. Pričali smo o svemu što se desilo...Tako je, kada je došla u pab, shvatila sam to kao provokaciju, jer ako si ustala i rekla da imaš emocije prema drugoj devojci i da sam te razočarala, i onda dođeš ujutru i kao: "miško, ljubavi", to se ne radi! Nije htela razgovor, nego da me isprovocira. Sedeli smo kod bazena, Đedović je došao i rekao da mu je Jovana to u izolaciji ispričala - rekla je Stefani.

- Šta ne znaš, je l' sam dobila pare od Tamare - pitala je Matora.

- Ja sam rekla da si dobila dva puta pare, bilo je jako sitno na šta ona to duguje...On je rekao da je išla sa njom da se viđa i da su išle na 15 minuta - rekla je Stefani.

- Ja sam nju pitao da li je znala da je ona njoj doneo kovertu - rekao je Marko.

- Što se tiče Tamare, ja neću pričati, neću se ni braniti, ni ništa. Greška mi je bila da raspravljam sa Đedovićem, navukao me je - rekla je Matora.

- Pre neki dan je govorila da su sedele zajedno i poslale sliku i smejale se kada sam ja rekao da uzme priznanicu - rekao je Đedović.

- Ponela si svoj telefon i bila si puštena - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić