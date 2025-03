Zvala sam da je drugari... Ana Spasojević ponovo obrukana, bančenje sa Matorom joj se obilo o glavu! (VIDEO)

Novi sukob bivših drugarica!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pitao je Stefan Grujić šta joj je Jovana Tomić Matora rekla o dolasku Ane Spasojević u njen stan.

- Meni je rečno da je Ana pozvana za njena dva druga da budu sa njom, Jovana mi je to rekla - rekla je Stefani.

- Ona je ustala i rekla da se ništa nije desilo u stanu, ali se ogradila da ne zna šta je bilo posle. Ona sve to radi svesno i ja znam šta će da bude posle. Ja znam šta je istina, boli me uvo šta ćete vi da pričate. Ja nisam nikakva k*rvata. Svi koi mislite dajte dokaze, a do tad mi se nap*šite k*rca - vikala je Ana Spasojević.

- U stanu ništa nisu imali. Ja sam je zvala da dođe moje društvo. Stefani je mislila da sam ja nešto imala sa Anom, a ja sam rekla: "Zvala sam da je drugari j*bu" - dodala je Matora.

- Zašto nisi zvala snajku ili sestru? Da li sam znala da me zato zoveš? Ja sam rekla da je ona sve ljude oko sebe zaj*bala, ja nisam očekivala da ću tako proći - rekla je Ana.

Posle njihovog sukoba Ena Čolić se javila da prokomentariše odnos Matore i Stefani.

- Meni je ovo cirkus. Složila sam se sa dosta mišljenja. Ne znam šta je Stefani tražila sa nekim ko ima tolike mane. Isto kao što i Mića kaže da treba da se baziramo na to da nije normalno da Matora uđe sa nekim ko je u drugom stanju, a da je muško to bi bilo humano. Mi smo čekali da Stefani uđe da vidimo da li je Matora uticala na nju i da se predstavi da je Stefani naivina devojka koja je sakrila dete od Munje, a i Stefani je rekla da to nije istina - govorila je Ena.

- Da li misliš da će istina da se sazna? - pitao je voditelj.

- Ovaj prostor svašta izvlači iz nas i da će vremenom kao i sad što čujemo stvari iz odnosa izaži i prljav veš sve više - dodala je Čolićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić