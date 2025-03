Do kraja ćemo da ostanemo zajedno: Gastozu pukao film, obratio se iz Elite svim prijateljima koji ne podržavaju njegovu vezu sa Anđelom! (VIDEO)

Jasno stavio svima do znanja kako stoje stvari!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje", a radilo se o rođendanu Nenada Marinkovića Gastoza.

- Anđelu, niko nije pozdravio u čestitkama - rekao je Milan Milošević.

- Boškić je rekao da misli da nisam srećan, vidi da ovde da penim. Ja bez ove devojke ne mogu ovde da bitišem. Ja se unapred izvinjavam njenim roditeljima i svim mojima, ja ne mogu više da se suzdržavam. Verovatno će biti j*bavanje majke i svega, oan da se promeni neće, ja ne mogu. Do kraja ćemo da budemo zajedno. Pošto smo se opet pomirili, drago mi je zbog toga - govorio je Gastoz.

- Da li si se pomirio samo zbog iznenađenje? - pitao je voditelj.

- Jedva sam čekao da se pomirim sa njom. To su moje emocije, j*bem ti veze, j*baću sam sebe u usta. Uhvatiću je za ruku da se iskuliramo, da pijemo koktele, da se iskuliramo. Što se tiče čestitki i pokloni to ću tek. Čestitke nismo čitali, pročitao sam dve. Znam da je Boškić rekao da me ne vidi srećnog. J*bi ga Boškić, ima mogućnost da vidiš sve, nije lako ali je jako. Ja bez ove devojke ne mogu i to je suština, kako oni vide. Ne mogu više da se pretvaram, sve ću da joj kažem, ali do kraja ostajemo zajedno. Imamo odvratne karaktere ona i ja, ne možemo iz kože, ali može it tela glas - rekao je Gastoz.

- Kako ti se dopao rođendan? Anđela je plakala, napao si je. Kad ste krenuli rekao si da Anđela, Luka i Jordi odu prvi - rekao je Milan Milošević.

- Ja sam bio u situaciji za svoju slavu da pitam nekog da dobijem sok, pa sam im rekao da sklone. Sklonjeno je, ostalo je još kartona, pa kad sam video da imamo i u poklonima. Ja sam mislio da ona mene provocira kad je došla Branka i Anđela je njoj dala 10 energetskih sokova, onda dolazi Uroš i njemu daje još 10. Meni uvek kaže da treba da pazim kome delim. To je njen sok i ja sam rekao da radi šta hoće - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić