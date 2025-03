Saznajemo! Milica Veličković podnela tužbe protiv Terze i Kačavende, evo zbog čega ih goni na sud

Aktuelni učesnik "Elite" Borislav Terzić Terza nada se da će po izlasku iz rijalitija uspeti da izgladi odnos sa bivšom verenicom Milicom Veličković, koju je trudnu prevario u Beloj kući, te da će mu dati da viđa njihovu ćerkicu Barbaru. Međutim, ni ne sluti da će se sa njom prvobitno sresti na sudu, potpuno drugim povodom, kao i Milena Kačavenda.

O Milici Veličković mesecima su brujali učesnici "Elite", naročito nakon što ju je nekadašnji verenik Terza trudnu, već na početku rijalitija, prevario sa Sofijom Janićijević. Ona se početkom decembra prošle godine, uoči porođaja, na dve nedelje uselila u Belu kuću, kako bi se suočila sa bivšim verenikom, njegovom ljubavnicom, ali i svima onima koji su o njoj širili razne glasine.

Priče, međutim, nisu stale nakon njenog izlaska iz "Elite", kao ni nakon porođaja - i dalje se spekuliše o njenoj prošlosti, a zbog pojedinih izjava rešila je da zvanično podnese tužbe i pravdu potraži na sudu. Prvi koji su "popili" tužbe jesu upravo otac njenog deteta Terza, kao i Milena Kačavenda, sa kojom nije u dobrim odnosima još iz "Elite 7", u kojoj su zajedno učestvovale.

- Mesecima je ćutala i svašta slušala na svoj račun, i to trudna. Otkako se porodila, fokus joj je samo Barbara, međutim ne može, niti želi da ostane imuna na sve što o sebi sluša i dalje. Ona je mlada žena, sada i majka, zbog čega ne želi da dozvoli da ti ljudi izgovaraju laži tek tako, da to ostane u vazduhu, a da prođu nekažnjeno. Razmišljala je neko vreme, a potom donela odluku da presavije tabak - priča za Pink.rs izvor blizak Veličkovićevoj, koji je insistirao da ostane anoniman.

- Ovo nije ona rijaliti fora, kao:"Tužba!", što ponavljaju tamo kao papagaji, već je stvarno zvala svog advokata koji je, evo, pre neki dan zvanično podneo tužbe. Njima bi to trebalo da stigne verovatno tek idućeg meseca. Tužila je, naravno, prvo Terzu, za one gluposti i laži o njenom nepostojećem abortusu i grupnjacima, a i Kačavenda će dobiti svoje, jer smo čuli u "Eliti" da je od nje krenula priča da se Milica bavila prostitucijom. Kaže ona da je tako čula, da se u ovom gradu sve zna, e pa neka onda na sudu priča od koga je to čula i koje dokaze za svoje tvrdnje ima - ispričao je dobro obavešteni izvor za Pink.rs.

Ovim povodom pokušali smo da kontaktiramo Milicu, kako bi potvrdila informaciju koju smo dobili, međutim ostala je nedostupna za komentar.

Autor: Darko Tanasijević