Bude li mu zafalila dlaka s glave... Hitna reakcija Munjezove majke nakon javnih pretnji Matorinog brata, evo šta je preduzela

Danijel Dujković Munjez i Jovana Tomić Matora već dugo žestoko ratuju, a njihov sukob eskalirao je prošle noći u "Eliti".

Jedno drugo su psovali i vređali za stolom, a Dujković je u jednom trenutku Tomićevoj opsovao pokojnu majku i bolesnog oca, zbog čega se voditelju Milanu Miloševiću tokom reklama javio muškarac koji se predstavio kao Jovanin brat od tetke (identitet poznat redakciji) i uputio pretnje na račun Munjeza.

Ovo je uznemirilo Munjezovu majku, koja se ovim povodom oglasila za naš portal. Kako kaže, neće sedeti skrštenih ruku, naprotiv - već je preduzela određene korake.

- Pošto je Danijel dobio javnu pretnju da će ga mrak pojesti, želim da kažem da će ovo biti prosleđeno na veći nivo. To što se oni tamo svađaju i vređaju, to je između njih, naravno da nije lepo niti primereno. To što je Matorin brat izjavio javno, evo ja sada kažem kao majka da ću se pobrinuti oko toga, bilo šta da mu zafali, i dlaka sa glave, znaće se gde i kome treba pokucati na vrata. To je ubeleženo gde treba i kome treba, prepisku sam pokazala, pa neka se brine onaj ko treba.

- Ovo više nije igranje, ove javne krupne pretnje su prešle sve granice. Danijel nema bezbednost kretanja i život mu je ugrožen, čisto da se zna, neka javnost čuje.

Autor: Darko Tanasijević