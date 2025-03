Pričao sam s majkom, odlučio sam... Ćuba priznao zbog čega se s bratom preselio kod biološkog oca, a tek da čujete kako je reagovala mama Ljuba

Bivši učesnik "Elite" Nenad Ćubić Ćuba oglasio se za naš portal nakon što su ga na društvenim mrežama napali da je zbog biološkog oca Gorana Pavlovića, kog je upoznao u rijalitiju, zapostavio majku Ljubu Ćubić, kojoj je prethodno obećao da je nikada neće ostaviti.

Ćuba je u razgovoru za Pink.rs potvrdio da se iz Gornjg Milanovca, gde je živeo sa majkom koja ih je usvojila i rođenim bratom Stefanom, preselio u Irig kod biološkog oca Gorana, kog je u rijalitiju upoznao krajem oktobra prošle godine.

- Istina je da sam se preselio kod oca, u Irigu sam. Preselio sam se pre nedelju dana - rekao nam je Ćuba, a nas je odmah interesovalo to kako je reagovala njegova majka Ljuba.

- Sa majkom sam pričao, razmišljali smo o poslu kojim bih mogao da se bavim. Goran ima dobar posao, pa je majka rekla:"Bolje i za vas da radite tamo, dobar je posao, dobra plata". Rekla nam je:"Malo da se osamostalite, da vidite malo kakav je život, živeti u stanu, da sami kuvate, radite, da se navikavate".

Ne krije da mu ne prija to što ga korisnici društvenih mreža osuđuju i optužuju da je ostavio majku.

- Pišu mi svašta, imam mnogo poruka, pitaju me:"Kako možeš?" Ja sam prvo sa majkom pričao o tome, da li ona podržava. Rekla je da podržava, čak se i ona ponekad čuje sa njim, on joj pošalje sliku kako mi radimo... Baš je zadovoljna kako se mi ponašamo i kako se ona ponaša. I ona kaže da je on sada skroz drugi čovek, da to nije onaj čovek kog je ona upoznala. Nema govora da sam zapostavio majku zbog oca i para, mi idemo vikendom kod majke u Gornji Milanovac - objašnjava Ćubić.

Sa ocem ima sve lepši i bliži odnos.

- Kao drugari smo! Uvek je tu, dobar je prema nama baš. Svi kažu, sve njegove komšije, da se baš promenio otkad je sa nama, da je skroz drugi čovek. Nije bio takav, ni oni ga ne prepoznaju. Gledao je samo sebe, a sada je stavio nas na prvo mesto - kaže Nenad i objašnjava da se i njegov brat Stefan zbližio s ocem, iako je isprva negodovao zbog njihovog upoznavanja.

- Brat je dobar, ali mnogo stidljiv. On slabo priča, ali dobar je brat. Zbližili su se i njih dvojica, ali moj brat je povučen - zaključio je Ćubić za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević