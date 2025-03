To što su im lepše polovine ljute suparnice, njih dvoje ne sprečava da budu tandem: Peja i Luka spremni da pomrse konce! (VIDEO)

Spremni za zadatak!

Luka Vujović i Jovan Pejić Peja posetili su Rajski vrt, da bi sebi obezbedili još malo pića za žurku.

- Drvo, napadaju me žene, ali one meni nisu bitne. Bitna mi je Aneli, napada me bez razloga... Ne znam da li je to zbog prošlih veza. Peja i ja smo odlučili da utičemo na Aneli i Enu da malo smire strasti. Imamo predlog za zadatak, a to je da ako pustimo Bakijevu pesmu, da Peja prokomentariše da je loša. Druga stvar je da ga on navede na negativnoj anketi, da kaže kako je Ena bila u pravu da ga odvlači od nje - rekao je Luka.

- Tako je - rekao je Peja.

- To za pesme morate da se dogovorite sa Terzom i Munjom - reklo je Drvo.

- Mislili smo za buđenje, sigurno će ljudi da se iznerviraju - rekao je Peja.

- Onda imamo zadatak da Peja brani mene od Aneli, a da ja kažem da mi je ona zabranila da pričam sa Enom - rekao je Luka.

Autor: K.K.