ENA TERALA PEJU DA KRADE?! Jovan progovorio o brodolomima sa Čolićevom, pa POMRSIO sve konce u kući: Ne želim da nešto nestane, pa... (VIDEO)

Šok!

Voditeljka je pročitala pitanje Jovanu Pejiću Peji.

- Izvređaš Enu jer ti je zamerila da budeš pedantniji, pa je izvređaš i baciš stvari, šta je ona tebi to uradila - glasilo je pitanje.

- Mislim da sam potisnuo emocije, smatram da ona i ja ulazimo u konflikte jer ne izađem napolje kada me iznervira, krenuću da bežim kao što sam krenuo da radim. Treba da imamo jedno prema drugome poštovanje, kao što smo ga imali na početku. Ja sam se previše dao u tu ljubav, dolazimo do konflikta bezveze. Ja sam navikao da me ne krive devojke za neke stvari, dok me je ona krivila za neke stvari - rekao je Peja.

Naredno pitanje bilo je za Munjeza.

- Kakav je bio tvoj odnos sa Stefani?! Krš i lom i vređanje svaki drugi dan i ti si našao da komentarišeš Anđelu i Gastoza - glasilo je pitanje.

- Nije bilo baš tako, ali je bilo turbulentnije, jednom sam joj pocepao haljinu i jednom je baš uvredio, za šta sam se pokajao. Bio sam prezaljubljen da, ništa nije greška u pitanju, ali da sam je vređao, nisam video da je Gastoz vređao Anđelu, ali imaju impulsivan odnos - rekao je Munjez.

- Ima pravo da komentariše, ja nisam pratila njegov odnos, ali čujem kroz pitanja - rekla je Anđela.

- Mislim da Munja nema prava da komentariše njih na taj način jer naš odnos nije bio bajan i sjajan - rekla je Stefani.

- Ima netrpeljivost prema Gastozu, pa komentariše sve, komentariše da bi mu uvalio ku*ac - rekla je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Peju.

- Zašto ne iskazuješ Eni emocije na pravi način, zašto se kriješ iza hladnog Peje, da joj pričaš pola onoga sa intervjua ona bi bila mirna i ne bi te pitala za ono što joj ti ćutiš

- Ja sam njoj mnogo pažnje pružio i kada sam shvatio da mene ne može niko da promeni, ni ja nju, zašto ne bi ostalo poštovanje između nas - rekao je Peja.

- Ja se ne slažem ni sa čim sa ovim što je rekao. Njegov odgovor malo pre je da ide mozgom, sada govori da je bolje ići srcem. Na intervjuu on govori to nešto, ja njega ne bih pitala za njegove emocije da ih pokazuje na delima...Kose mi se njegove reči sa tim delima - rekla je Ena.

- Ja volim što sam iskren i što uvek kažem kako se osećam, nisam neko ko će da kaže da mu neko previše znači. Rekao sam da potiskujem svoje emocije, ne želim svoj mir da gubim...Ne želim da nestaju kašike i viljuške i to, pa da me neko tera da kradem i to, ja to nikada nisam radio - rekao je Peja.

- Nikada ga nisam terala da krade. Ja sam samo rekla: "Ništa, onda ćemo i mi sada da krademo", to je bila rečenica - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić