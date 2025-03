POSTALA DVOJNICA MAJE MARINKOVIĆ! Bivša zadrugarka promenila lični opis, osam puta operisala samo nos: Vadili su mi hrskavicu IZ REBRA I UHA (VIDEO)

Nekadašnja članica "Modelsica", kao i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Dragana Mitar, izazvala je veliku pažnju, nakon što je više puta odlazila na korekciju nosa kod plastičnog hirurga i njen fizički izgled sada izaziva komentare, gde god da se pojavi.

Naime, njena najnovija objava na TikToku izazvala je pravu lavinu komentara. Dragani Mitar su ispod snimka poručivali da je ista Maja Marinković, a verovatno ih je još dodatno podsetila na poznatu starletu, obzirom da se i ošišala na paž baš kao i Maja nedavno.

"Operisala sam nos osmi put"

Podsetimo, bivša članica grupe "Models" i rijaliti učesnica operisala je nos osam puta. Dragana Mitar priznaje da je zbog silnih operacija ostala bez hrskavice u nosu.

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož". Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uha.

Dragana otkrila zbog čega se odlučila na operaciju smanjenja nosa

- Zahvat sam imala prošle subote, a danas idem kod lekara da mi skine zavoj. Nadam se da više neću morati na operacije. Što je dosta, dosta je! Mnogo sam se plašila pred poslednju intervenciju, a i dalje sam u strahu da se nešto ne iskomplikuje. Čekam kontrolu za tri meseca i ako sve bude u redu, tek tada ću biti mirna - rekla je Mitrova tada, pa nastavila:

- Pre nekoliko godina sam poželela da imam manji nos, pa sam otišla kod doktora. Nisam želela da mi ga lomi, pa mi je isturpijao kost. Međutim, posle intervencije je bio veći! Tražila sam da mi to ispravi. Tada mi je slomio nos, turpijao ga i izvadio deo hrskavice. Izvadio je više s jedne strane, pa sam opet išla na zahvat. Potom mi je nos na sredini bio previše širok, pa sam i to ispravljala. Pa sad ova infekcija... Jedno je vuklo drugo i na kraju sam došla do osam operacija, preneo je "Informer".

