Nerealno!

Takmičari su nakon toga imali priliku da vide snimak na kojem su Luka Vujović i Sandra Obradović razgovarali u krevetu.

- Sada je sve jasno, e sada mi je krivo što nema na snimku gde govori kako me voli - rekla je Sandra.

- To se nije desilo,a ako jeste neka puste klip - rekao je Luka.

- Ona je to jutro gledala mene, i meni je to buđenje bilo najgore jer on leži kraj nje - rekla je Aneli.-

