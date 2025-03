Sada imamo mafijašice na agregat: Sanja odbrusila Kačavendi, ona zapenila pa udarila na vezu Grujićeve i Marka (VIDEO)

Imali šta da kažu!

MIlena Kačavenda je saznala šta je Sanja Grujić pričala o njoj i Urošem Rajačićem:

- Meni nije jasno šta ona priča ovde - rekla je MIlena.

- Matora je sama rekla kada je ušla kako se Kačavenda igrala sa Rajačićem - rekla je Sanja,.

- Kakve to veze ima, taj tvoj rijaliti koji igraš je komedija - rekla je MIlena.

- Svi znamo šta su ljudi pričali o MIleni Kačavendi - rekla je Sanja.

- Rekli su Marko i Sanja da su njih dvoje monstrumi - rekla je Jelena.

- Ja sam to rekao Marku u lice, a Kačavenda se juče pričala o mojoj devojici - rekao je MArko.

- Svi mi znamo da postoje Sanjini snimci i slike napolju - rekla je Milena.

- Kakve slike neka kaže Milena - rekla je Sanja.

- Znaš ti sve i nemoj da glumiš tu - rekla je Milena.

- MIlena je meni verodostojna kao i njena izjava da ima najbolje pločice u Eliti - rekla je Sanja.

- Ko si bre ti, šta ti imaš da kažeš - rekla je Milena.

- O meni se sve zna, a nisam lažna kuma. Nekada smo imali mafijaše na baterije, sada imamo mafijašice na agregat - rekla je Sanja.

- Ja za moju devojku znam sve, i to je to, a vi što pokušavate da nas posvađate, to nema smisla - rekao je MArko.

- Oni su ljudi koji prave priče ni zbog čega, meni je Sanja davala komplimente, a onda su me i on i ona napali u ODabranima, što mi je bilo staršno, on nju zastrašuje, štipa, vređa, a onda za stolom, se smeje, vi ste Teletabisi - rekla je Jelena.

- POzdrav za Jeleninog deku, nadam se da ćete sačekati - rekla je Sanja.

- Ovo je monstruozno, sram vas bilo zlobo jedna - vikala je Anđela.

Autor: N.B.