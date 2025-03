Nisam kriva: Teodora se brani na sve načine zbog spornog klipa sa Terzom, smatra da je preterala samo u jednoj stvari... (VIDEO)

Šok!

Teodora Delić razgovarala je sa Dačom Virijevićem o dešavanjima između nje i Nenada Macanovića Bebice.

- Čula sam da je Karić rekao da sm se poljubili - rekla je Teodora.

- Pomirićete se za dva dana - rekao je Dača.

- Preterala sam samo u igri. Video me je to veče da igram sa njim, nije mi rekao reč. Ako ćeš da me osuđuješ, izvoli za sto. Nisam ja kriva, on je pokušao da me poljubi - rekla je Teodora.

- Ne znam šta da ti kažem, radi šta misliš - rekao je Dačo.

- Pos*ala sam se po vezi - rekla je Teodora.

Autor: K.K.