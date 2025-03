Prisetila se svega!

Naredna učesnica koja je imala priliku da nominuje bila je Aleksandra Nikolić.

- Nominovaću Milovana, od kad je počela ova priča sa Stefani i Matorom, nekako mogu da uporedim Matoru i njega. Kao braća su, ona reč 'predator' ih odlično opisuje. Pomogao mi je kada mi je bilo najteže, posle toga je postao jako posesivan. Smetao mu je moj odnos sa bivšim mužem. Prisilno je radio sve samo da mi se dodvori. On je čovek koji je željan ljubavi, njega niko nikada nije iskreno voleo. Pokušavao je mom detetu da bude otac, što nije prirodno. Pljuvao mi je bivšu ženu, predstavio se tako kao da nema emocija prema njoj, da je ona labilna. Počeo je da živi dvostruki život, da ulaže u dve kuće. Mislio je da ima dva deteta, nekad je moje dete hvalio više od svog. Mislim da voli mene i dalje, ali to nije zdrava emocija. Kada sam sa Ivanom napada me, kada sam sama, onda me brani - rekla je Aleksandra, pa nastavila:

- Zapostavio je svoje dete, ne mojom krivicom. Drago mi je što je moja majka došla sa informacijom, da je njegova žena rekla da ništa nisam slagala. Imala sam utisak da meni ljudi ovde ne veruju. Nisam želela da diram njegovu porodicu. On nije želeo da se razvede, želeo je dete da joj pravi. Došao je da se predstavlja ovde kao prevaren čovek, a on varao ženu 17 godina. Predator je kao i Matora, hvataju žene koje su oštećenje i kojima treba pažnja - rekla je Aleks.

- Nisam imala nameru da ga spominjem, on se prvi ovde oglasio. Bila sam Milovanu jako dobra, čekala sam ga uvek. Nisam izlazila, živela sam kao udara, a nisam bila. Pokušala sam da izađem iz tog odnosa, nije mi dozvoljavao. Kukao je i plakao. Što se tiče njegovog učesća, nadam se da će sada ovo da se smiri. Trudim se da mu ne spominjem porodicu, drago mi je što je Marijana potvrdila moje istine. Pričao je da sam sekla vene, za nju da je htela da se ubije. Hvala je što me nije osudila, nadam se samo da će biti zadovoljna i srećna. Nisam ni ja sjajna i savršena - rekla je Aleksandra.

